×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Putin ile Trump'ın temsilcisi Witkoff yarın bir araya gelecek

Güncelleme Tarihi:

#Putin#Trump#Ukrayna Savaşı
Putin ile Trumpın temsilcisi Witkoff yarın bir araya gelecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 13:49

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yarın görüşeceğini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Sürecin başarılı şekilde sonuçlanması için megafon diplomasisini tercih etmiyoruz." diye konuştu.

Haberin Devamı

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Karadeniz’de uluslararası sularda seyir halindeki "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine yönelik saldırılara değinen Peskov, "Türk karasularında ticari gemilere, tankerlere yönelik saldırı vahim bir olay. Bu, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğine, gemi sahiplerinin güvenliğine ve mal varlığına zarar verme girişimi. Bu, Kiev yönetiminin özünü gösteriyor." diye konuştu.

Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun (CPC) da saldırıya uğradığına dikkati çeken Peskov, Ukrayna’nın kritik öneme sahip altyapı tesislerine saldırı düzenlemeye devam ettiğini, Rusya’nın da buna karşı gerekli önlemleri aldığını dile getirdi.

Putin ile Trumpın temsilcisi Witkoff yarın bir araya gelecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Haberin Devamı

'MEGAFON DİPLOMASİSİNİ TERCİH ETMİYORUZ'

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile görüşmesine ilişkin ise "Görüşme yarın öğlen sonrası gerçekleşecek. Sürecin başarılı şekilde sonuçlanması için megafon diplomasisini tercih etmiyoruz. Basın üzerinden istişare yapmaktan yana değiliz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, Suriye'de geçen yıl devrilen ve Rusya’ya sığınan Beşşar Esed'in akıbetiyle ilgili bilgi vermek istemedi.

Gözden KaçmasınNetanyahu hakim karşısında: Mahkeme af talebini değerlendirmediNetanyahu hakim karşısında: Mahkeme af talebini değerlendirmediHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınTrumpın gerçek planı Savaşma, köşeyi dönTrump'ın gerçek planı! 'Savaşma, köşeyi dön'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Putin#Trump#Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!