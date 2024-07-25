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Putin ile Esed Moskova’da bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Putin#Esed#Rusya
Putin ile Esed Moskova’da bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 09:55

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’in Moskova’da bir araya geldiği bildirildi.

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Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin ile Esed’in dün gece Kremlin Sarayı’nda bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Esed’le uzun süredir bir araya gelmediklerini ve gündemde ele alacakları çok sayıda konunun bulunduğunu söyledi.

Suriye’nin de bulunduğu bölgede durumun olumsuz yönde geliştiğine işaret eden Putin, “Ticari ve ekonomik ilişkilerimize gelince, burada da birçok konu var. Umut verici gidişatlar da bulunuyor. Umarım bu konuyu da ele alırız.” diye konuştu.

Esed de Rusya ile Suriye’nin geçmişten bugüne zor süreçlerden geçtiğini belirterek, “Bugün dünya genelinde ve Avrasya bölgesinde yaşanan olaylar göz önüne alındığında, bugünkü görüşmemiz tüm detayların ele alınması, olası beklentiler ve senaryoların istişare edilmesi açısından çok önemli.” dedi.

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#Putin#Esed#Rusya

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