Putin ile anlaşmaya vardık

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Trump, Truth Social sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için müzakerelere başlama konusunda Rusya ile mutabık kaldıklarını açıkladı. Görüşmenin detaylarını Zelenski’ye aktardığını duyuran Trump, Zelenski’nin de barış istediğini söyledi. Kremlin’den yapılan açıklamada ise iki liderin görüşmesinin 1.5 saat sürdüğü aktarıldı.

İKİMİZE DE FAYDASI VAR

Putin ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve ortak alanlara ilişkin birçok konuyu ele aldıklarını belirten Trump, ABD ile Rusya’nın birlikte çalışmasının iki ülkeye de fayda sağlayacağını ifade etti.Trump, “Öncelikle, her ikimizin de mutabık kaldığı üzere, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda yaşanan milyonlarca ölümü durdurmak istiyoruz. Birbirimizi ziyaret etmek de dahil çok yakın bir şekilde birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık. Ayrıca ekiplerimizin (savaşı durdurmak üzere) derhal müzakerelere başlaması konusunda da mutabık kaldık. Bu görüşmeden haberdar etmek üzere Ukrayna Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenski’yi arayarak işe başlayacağız” bilgisini verdi. Dakikalar sonra Zelenski de Trump’ın kendisini arayarak detayları aktardığını paylaştı.

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PUTİN’E TEŞEKKÜR ETTİ

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın durdurulmasına yönelik müzakerelere ABD tarafından Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilci Steve Witkoff’un katılacağını kaydederek Putin’e teşekkür etti. Trump, “Ben Başkan olsaydım yaşanmayacak olan bir savaşta milyonlarca insan öldü ama bu savaş artık sona ermeli. Bu çabanın yakında başarılı bir sonuca ulaşacağına inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

UKRAYNA MASADA MI

İlk kimin kimi aradığına dair bilgi paylaşılmazken, olası müzakere masasında Ukrayna’nın olup olmayacağı ise şuan için bilinmiyor, zira Putin geçen ay yaptığı açıklamada, Zelenski’nin artık ‘muhatabı’ olmadığını söylemişti.