×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Putin ile Aliyev, Güney Kafkasya'daki durumu görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Putin#İlham Aliyev#Kafkasya
Putin ile Aliyev, Güney Kafkasyadaki durumu görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 13:16

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptıkları telefon görüşmesinde Güney Kafkasya'daki durumu ele aldı.

Haberin Devamı

Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Putin'in yakın zamanda Azerbaycan'a yaptığı ziyaret sırasında varılan anlaşmaların, müttefik ve ortaklık seviyesindeki ilişkileri daha da derinleştireceği belirtildi.

Güney Kafkasya'daki durumun da istişare edildiği görüşmede, ayrıca Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşması, sınırların belirlenmesi ve ulaşım bağlantıları üzerindeki engellerin kaldırılmasıyla ilgili konular ele alındı.

Bu bağlamda Rus tarafı, Bakü ve Erivan'a uygun çözümlerin geliştirilmesi konusunda destek sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Putin ile Aliyev, temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Putin#İlham Aliyev#Kafkasya

BAKMADAN GEÇME!