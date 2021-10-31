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Putin: İklim krizinde tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz

#Putin#RUSYA #G20 Liderler Zirvesi
Putin: İklim krizinde tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin iklimin korunmasına yönelik uluslararası çabalara aktif olarak katıldığını, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülükleri yerine getirdiğini belirtti.

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Putin, İtalya’nın dönem başkanlığında Roma’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde, "İklim değişikliği ve çevre" konulu oturuma çevrim içi katılarak konuşma yaptı.

Rusya’nın diğer ülkeler gibi küresel ısınmanın olumsuz sonuçlarını yaşadığını vurgulayan Putin, ülkesinin çölleşme, toprak erozyonu ile karşı karşıya olduğunu, özellikle de sürekli donmuş toprakların erimesinden endişe duyduklarını ifade etti.

Rusya'daki ortalama yıllık sıcaklığın küresel sıcaklıktan 2,5 kattan daha hızlı yükseldiğini vurgulayan Putin, son 10 yıldır ısınmanın neredeyse yarım derece arttığını, Kuzey Kutbu'nda ise ısınma oranının daha yüksek olduğunu hatırlattı.

Putin, "Doğal olarak ülkemiz iklimin korunmasına yönelik uluslararası çabalara aktif olarak katılmaktadır. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz." dedi.

Sürekli olarak sera gazı emisyonlarını azaltma hususunda politikaları hayata geçirdiklerini kaydeden Putin, ekonomide enerji verimliliğini artırmak, elektrik enerjisi endüstrisini modernleştirmek ve petrol üretiminden kaynaklanan gaz emisyonlarını azaltmak amacıyla adımlar attıklarını da dile getirdi.

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Rusya’da düşük karbonlu enerji alanında kaydedilen gelişmelere işaret eden Putin, nükleer santraller, hidroelektrik santralleri, rüzgar ve güneş enerjisi santralleri gibi ülkedeki karbon içermeyen kaynaklardan gelen enerji payının yüzde 40 olduğunu, en düşük karbonlu yakıt olan doğal gazın da buna dahil edilmesi halinde bu payın yüzde 86’ya ulaştığını söyledi.

Putin, "Bu, dünyadaki en iyi göstergelerden biridir." dedi.

Uluslararası uzmanlara göre, Rusya’nın küresel dekarbonizasyon sürecinde lider ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Putin, son 20 yılda ülkenin ekonomisindeki karbon yoğunluğunun yıllık ortalama yüzde 2,7 azaldığını aktardı.

 

Putin: İklim krizinde tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz

"RUSYA, 2060’A KADAR KARBON EMİSYONUNU SIFIRA İNDİRMEYİ HEDEFLİYOR"

Rusya’nın en geç 2060'a kadar karbon emisyonunu sıfıra indirmeyi hedeflediğini ve bunu taahhüt ettiklerini bildiren Putin, bunun yanı sıra Rusya’da birikmiş sera gazı emisyonu hacminin Avrupa Birliği’nden daha az olmasını sağlamak istediklerini belirtti.

Dünya toplumunun çabalarını her şeyden önce en etkili çevre projelerini desteklemeye odaklamasının önemli olduğunu söyleyen Putin, küresel ısınma sorununu çözmek için sadece emisyon hacmini azaltmanın yeterli olmadığını, sera gazları emiliminin de artırılması gerektiğini ifade etti.

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Putin, bunun için orman yönetiminin kalitesini iyileştirmeyi, ağaçlandırmayı çoğaltmayı ve yeni tarım teknolojilerini hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti.

 

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#Putin#RUSYA #G20 Liderler Zirvesi

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