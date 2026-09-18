Putin için savaşa güven oylaması... Rusya meclis için sandık başında

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Rusya’nın Şubat 2022’de başlayan Ukrayna işgalinden bu yana ülke ilk kez parlamento seçimlerine gidiyor. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da 450 milletvekili önümüzdeki beş yıllık süre için belirlenecek. Bugün başlayacak oy verme işlemleri hem çevrimiçi hem de sandık başında üç gün devam edecek.

26 YILDIR SÜRPRİZ YOK

450 sandalyeli Duma’da 225 milletvekili siyasi parti listelerinden, geriye kalan 225 milletvekili ise şahsi adaylıkla bölgelerinden seçime katılıyor. 2021’de yapılan son seçimde iktidar partisi ezici çoğunlukla 336 milletvekili çıkartarak seçimi kazanmıştı. Rusya lideri Vladimir Putin’in 2000 yılında iktidara gelmesinden bu yana parlamentoda çoğunluğu elinde tutan “Birleşik Rusya” partisinin, bu seçimlerde de çoğunluğu kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Devlet kontrolündeki istatistik kurumu VTSIOM tarafından yapılan anketlere göre “Birleşik Rusya” yüzde 40 civarında halk desteğiyle yine birinci sırada. Ancak analistlere göre bu seferki parlamento seçimleri Rusya’daki siyasi mücadelenin ötesinde ülke lideri Vladimir Putin için Ukrayna savaşının halk nezdinde güven oylaması niteliğinde.

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PUTİN SANDIĞA ÇAĞIRDI

Putin’in önceki gün yaptığı seçim konuşması Kremlin’in de sandığı bu açıdan gördüğüne işaret ediyor. Rusya halkına hitap eden Putin, seçimlerin “özel askeri harekât” olarak nitelendirdiği savaş devam ederken düzenleneceğine dikkat çekti. “İlk defa vatana geri dönen Donbas ile Novorosiya (Ukrayna’nın Lugansk, Donetsk, Zaporojye ve Herson bölgelerini kastediyor) sakinleri Duma milletvekillerini seçecek” diyen Putin, cephedeki askerlerin de seçimlere katılacağını vurgulayarak, “Halkımızı da sorumluluk örneği sergileyerek onlara destek vermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

KREMLİN’İN GÜDÜMÜNDE

Öte yandan seçimde yarışan partiler arasında savaş karşıtlarını temsil edecek merkezi bir güç yok. Ülkede açıkça savaş karşıtı bir siyaset yürüten liberal Yabloko partisi yaklaşık bir ay önce Rusya Yüksek Mahkemesi tarafından seçimlerden men edilmişti Birleşik Rusya’nın yanı sıra geride kalan siyasi güçlerin tamamı ise Kremlin Sarayı’nın sürdürdüğü Ukrayna savaşına destek veriyor.

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‘CEHENNEM YAPTIRIMLARI’ KONGRE’DEN ONAY ALDI

ABD yönetiminin Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak için girişimlerde bulunduğu bir dönemde Amerikan Kongresi, Rusya’ya yönelik ağır yaptırımlar öngören ve kamuoyunda “cehennem yaptırımları” adıyla bilinen yasayı kabul etti. Temmuz ayında ölen şahin Senatör Lindsey Graham tarafından hazırlanan ve ilk olarak ağustos ayında Senato’da kabul edilen yasa önceki gün ise Temsilciler Meclisi’nde 262’ye 159 oyla kabul edildi. Yasa Rusya’dan enerji kaynakları satın alan üçüncü ülkelere yüzde 100 ek gümrük vergisi öngörüyor. Nihai imza için ABD Başkanı Donald Trump’ın masasına gelecek yasa, sözkonusu yaptırımların hangi ülkelere uygulanacağı konusunda Trump’a yetki tanıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov oylamaya tepki göstererek, “Rusya’ya yönelik sergilenen düşmanca tavır şüphesiz Ukrayna savaşının bitirilmesini olumsuz etkileyecektir” yorumunu yaptı.