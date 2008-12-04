Putin "hayalarından asacağım" lafını inkar etmedi

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Gürcistan ve Rusya arasında beş gün süren savaş sırasında Başbakan Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy'ye Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Şaakaşvili'yi "testislerinden asacağını" söylediği iddiasına, Putin'den dolaylı doğrulama geldi.

Putin'in televizyonlardan canlı yayınlanan, halkın sorularını yanıtladığı toplantıya Penza kentinden katılan bir Rus vatandaşı, söz konusu iddiaları "Bir yerinden asacağınızı söylemişsiniz" diye hatırlattı.



Geçmişte de bazı konularda argo sözler sarfetmekten kaçınmayan Putin, Rus vatandaşının sorusuna hafifçe gülüp, yayının yapıldığı salondaki gülüşmeler yüzünden kısa bir süre durdu. Rus lider sonra da erkekte 2 testis olduğunu ima ederek, "Ama neden sadece bir yerinden?" yanıtını verdi.



Putin, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Ciddi konuşmak gerekirse, dünyanın başka bir bölgesinde, yani Amerikalılar tarafından kitle imha silahları aradıkları gerekçesiyle işgal edilen Irak'taki trajik olayları hem siz, hem de biz biliyoruz. Burada hiç bir silah bulamadılar ancak başka gerekçelerle bu ülkenin devlet başkanını astılar. Bu en kötü ve trajik sonuca yol açan Gürcü politikacılara nasıl bir sorumluluk yükleneceğine Gürcü halkının karar vermesi gerektiğini düşünüyorum."