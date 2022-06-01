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Putin hayal mi görüyor? Rusya bir yandan zafer senaryosu yazıp bir yandan vatandaşlık dağıtıyor

#RUSYA#Putin#Severodonetsk
Putin hayal mi görüyor Rusya bir yandan zafer senaryosu yazıp bir yandan vatandaşlık dağıtıyor

Hali hazırda Ukrayna’nın doğusundaki Severodonetsk şehrini ele geçirmeye çalışan Rus ordusu zafer ilan etmeye hazırlanıyor. Ancak uzmanlar bunun bir zaferden çok uzakta olduğunu, Putin’in kandırıldığını söylemeye devam ediyor. Rusya ise bir yandan Ukrayna vatandaşlarına Rus pasaportu dağıtmaya hazırlanıyor…

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Aldatılan Putin, Severodonetsk'i ele geçirmenin Rusya için büyük bir kazanç olduğuna inanılmasını istiyor…

Moskova doğu Ukrayna şehrini ele geçirmenin eşiğinde görünüyor, ancak bu küçük toprak parçasının bedeli çok fazla kan ve kayıpla ödendi.

Severodonetsk şehrinin önümüzdeki günlerde Rus güçlerinin eline geçmesi muhtemel. Ancak Rusya bunu zafer olarak lanse etmeye hazırlansa da uzmanlar bunun yenilgiye sarılı bir zafer olacağını ve göz boyama amacı taşıdığını söylüyorlar.

Putin hayal mi görüyor Rusya bir yandan zafer senaryosu yazıp bir yandan vatandaşlık dağıtıyor
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Savaşın ilk saatlerinde Kiev'e girememesi ve kısa süre sonra Moskova birliklerinin ülkenin kuzeyinden atılması, Kremlin'i yeniden düşünmeye zorladı. Vladimir Putin, yavaş yavaş, neredeyse isteksizce, Rus ordusunu Donbass’a yöneltti.

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DONBASS'TA İLERLEYEMEDİLER

Bunun sonucu ise sadece Donbass'ın doğusunda bir dizi küçük toprak kazanımı oldu.

Yaklaşık 100 gün süren savaşın ardından Rusya, doğu Ukrayna'nın orta büyüklükte bile sayılamayacak bir şehri üzerinde zafer iddiasında bulunuyor. Uzmanlar ise bunu askeri bir başarı olarak lanse etmenin çok marjinal bir durum olduğunda hemfikir.

Rusya haftalardır Popasna'nın batısında veya Lyman'ın güneyinde önemli bir kazanım elde edemedi ve eskiyen T-62 tanklarının rezervlerini toplamak zorunda kaldı; bu tanklar o kadar eski araçlar ki filodaki diğer tanklarla aynı kalibrede ana topa bile sahip değil, bazılarının tarihi 70’li yıllara kadar uzanıyor.

Putin hayal mi görüyor Rusya bir yandan zafer senaryosu yazıp bir yandan vatandaşlık dağıtıyor
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Rusya, Severodonetsk şehrini almak için elinden gelen her şeyi yapıyor gibi görünüyor. Başarılı olursa, Donbass'ın kuzey kısmı olan Luhansk bölgesinin tamamı üzerinde hak iddia edebilecek.

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Bununla birlikte uzmanalar haftalardır neredeyse hiçbir yere kımıldayamayan bir askeri gücün daha sonra hemen batıya doğru ilerlemesini beklemenin ancak bir hayal olabileceği konusunda ısrarcı.

Putin hayal mi görüyor Rusya bir yandan zafer senaryosu yazıp bir yandan vatandaşlık dağıtıyor
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“SEVERODONETSK’İN YÜZDE 70’İNİ RUSLAR KONTROL EDİYOR”

Ukrayna’nın Luhansk Valisi Sergey Gayday, çatışmaların devam ettiği Severodonetsk şehrindeki son durum hakkında açıklamada bulundu. Vali Gayday yaptığı açıklamada, "Ukrayna ordusunun bir kısmı şehir içinde savaşmaya devam ediyor. Severodonetsk'teki tahliyeler askıya alındı. Şehre şu anda insani yardım göndermek mümkün değil" dedi.

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Luhansk bölgesindeki yerleşim yerlerinin sürekli saldırı altında olduğunu belirten Vali Gayday, “Severodonetsk’in yüzde 70’i Rus ordusunun kontrolü altında. Eğer şehrin tamamı Rus ordusunun kontrolüne geçerse Luhansk bölgesindeki Lysychansk şehri, bölgede Ukrayna kontrolü altında kalan tek kent olacak” ifadelerini kullandı.

Putin hayal mi görüyor Rusya bir yandan zafer senaryosu yazıp bir yandan vatandaşlık dağıtıyor
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RUSYA VATANDAŞLIK DAĞITMAYA BAŞLADI

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Rus ordusunun kontrol altına aldığı Ukrayna’nın Herson şehrinde vatandaşlık dağıtmaya başladığı öğrenildi. Herson’da Ukraynalı telefon hatlarının şebekeleri kesildi ve Rus menşeli telefon kartları dağıtıldı.

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Ayrıca Herson’da yaşayan ancak Rusya vatandaşlığına geçmek isteyen kişiler için Rusya vatandaşlık başvuruları kabul edilmeye başlandı. Rus menşeli telefon kartlarını almak isteyen ve Rusya vatandaşlığına geçmek isteyen kişiler caddede uzun kuyruklar oluşturdu.

Putin hayal mi görüyor Rusya bir yandan zafer senaryosu yazıp bir yandan vatandaşlık dağıtıyor
Ukraynalı askerler şehirlerini patlamamış Rus mühimmatlarından temizlemeye devam ediyor

Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Devlet Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Rus işgalciler, Herson bölgesinde şebekelere yönelik müdahale gerçekleştirdi ve telefon operatörlerinin hatlarını kesti. Bölge sakinleri internet kullanımı ve uluslararası aramaları da gerçekleştiremedi" ifadeleri kullanıldı.

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#RUSYA#Putin#Severodonetsk

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