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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.08.2021 - 13:04 | Son Güncelleme:

Putin harekete geçti: Yangın için yeni talimat

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Putin harekete geçti: Yangın için yeni talimat

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Yakutistan’da devam eden orman yangınlarına daha fazla personel ve ekipmanla müdahale edilmesi talimatı verdiği bildirildi.

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  • Alevler nükleer tesise yaklaştı... Sibiryadaki yangının dumanı Kuzey Kutbuna ulaştı
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Putin Yakutistan'daki yangınlar için ilave personel ve ekipman talimatı verdi.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin’in, Yakutistan’ı etkileyen orman yangınları nedeniyle Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’e bildirdiği talimata değinildi.

Açıklamada, "Putin, Yakutistan’daki orman yangınlarına daha fazla personel ve ekipmanla müdahale edilmesi için Ziniçev’e talimat verdi." ifadesi yer aldı.

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Rusya Federasyonu Federal Orman Ajansından bugün yapılan açıklamada, "10 Ağustos itibarıyla 196 noktada toplam 1 milyon 572 bin hektar alanda orman yangınları devam ediyor. Yangınların 111'i Yakutistan'da, 27'si ise İrkutsk bölgelerinde bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde temmuzda başlayan yangınlarda bugüne kadar yaklaşık 3 milyon hektar ormanlık alan küle dönmüş, yetkililer bölgede acil durum ilan etmişti.

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