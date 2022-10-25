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'Putin halefini seçti' iddiası! İşte Rusya'nın 'Kinder sürpriz'i

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#RUSYA#Putin#Sergei Kiriyenko
Putin halefini seçti iddiası İşte Rusyanın Kinder sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 11:14

Ukrayna savaşı başladığı günden bu yana, Rusya Devlet Başkanı Putin'den sonra ülkenin başına kimin geçeceğine dair sayısız iddia ortaya atıldı. Ancak Ukrayna istihbarat şefine göre Rus lider halefini çoktan seçti bile. İşte Putin'i 'Putin yapan adam' olarak tanınan Sergei Kiriyenko'nun dikkat çeken hikâyesi

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Ukrayna savaşı 24 Şubat'ta başladığından beri en çok tartışılan konulardan birisi Rusya Devlet Başkanı Putin'in sağlık durumu ve yerine geçecek isim oldu.

'PUTİN HALEFİNİ SEÇTİ' İDDİASI

Rus liderin sağlık durumu ile ilgili şimdiye kadar ortaya sayısız iddia atıldı. Yerine geçebilecek isimler tek tek incelendi. Ancak bugün ortaya atılan bir iddiaya göre Putin kendisinden sonra gelecek ismi çoktan belirledi bile...

İngiliz Telegraph gazetesinin iddiasına göre Ukrayna Askeri İstihbarat Şefi Kyrylo Budanov, Putin'in kendisinden sonra halefi olarak Sergei Kiriyenko'yu sıraya koyduğunu söyledi.

Putin halefini seçti iddiası İşte Rusyanın Kinder sürprizi

PUTİN'İN SIRDAŞI...RUS LİDER ONA ÇOK GÜVENİYOR!

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60 yaşındaki Kiriyenko Batı medyasında 'Putin'in sırdaşı' olarak nitelendiriliyor. Telegraph gazetesinin konuya ilişkin analizinde "Putin'in haleflik planlarını kimse bilmiyor ancak Rus lider Kiriyenko'ya kesinlikle güveniyor" ifadeleri yer aldı.

YENİ DÖNEMDE YILDIZI PARLAYAN İSİMLERDEN

Peki Putin'in halefi olarak seçtiği iddia edilen Sergei Kiriyenko kimdir?

5 Ekim 2016 tarihinde cumhurbaşkanlığı ofisinin ilk başkan yardımcılığına getirilen Sergey Kiriyenko, yeni dönemin en fazla öne çıkan siyasetçilerinden biri.

Putin'in geçtiğimiz günlerde ilhak ettiği 4 bölgede (Donetsk, Luhansk,Zaporijya ve Herson) gerçekleştirilen referandumlardan bizzat sorumlu olan Kiriyenko, Rusya'nın genişlemesinde büyük rol oynadı ve Putin'in yanındaki yerini sağlamlaştırdı.

Putin halefini seçti iddiası İşte Rusyanın Kinder sürprizi

Sergei Kiriyenko/AP

RUSYA'NIN 'KİNDER SÜRPRİZ'İ

Kiriyenko'nun siyasi kariyeri ve Putin'in yanındaki sağlam yeri hem çarpıcı başarılar hem de acımasız başarısızlıklarla dolu bir geçmişe dayanıyor.

1998 yılında, henüz 35 yaşında iken Rusya'nın o dönemki Cumhurbaşkanı Boris Yeltsin tarafından başbakan olarak atanan Kiriyenko, 'Rusya'nın en genç başbakanı' olarak tarihe geçti ancak bu koltukta uzun süre oturamadı.

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Siyasetteki bir yıldan az tecrübesiyle beklenmedik bir şekilde başbakan seçilen Kiriyenko'ya Rusya'da 'Kinder Sürpriz' adı verildi. Kiriyenko ülkenin o dönem girdiği mali kriz nedeni ile istifaya zorlandı ve görevde ancak dört ay kalabildi.

Putin halefini seçti iddiası İşte Rusyanın Kinder sürprizi

PUTİN'İ PUTİN YAPAN ADAM

En tepedeki kısa görevine rağmen Kiriyenko, hayatını tamamen değiştirecek bir adım attı ve şimdinin devlet başkanı Putin'i Rus istihbarat teşkilatı FSB'nin başına getirdi.

Putin iki yıl sonra cumhurbaşkanı olduğunda, bu iyiliğe karşılık verdi ve Kiriyenko'yu Rusya'nın en önemli bölgelerinden biri olan Volga'ya elçi olarak atadı, Kiriyenko bundan 5 yıl sonra Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom'un başına getirildi.

İkilinin yolları o günden beri hiç ayrılmadı. Bu nedenle Kiriyenko, 'Putin'i Putin yapan adam' olarak da biliniyor.

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#RUSYA#Putin#Sergei Kiriyenko

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