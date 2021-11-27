Putin hakemliğinde harita pazarlığı

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan’ın Ermenistan karşısında zafer kazandığı İkinci Karabağ Savaşı’nın yıldönümünde İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan’ı Soçi’de üçlü zirveye topladı.

KOMİSYON KURULACAK

Yaklaşık üç saat süren zirvenin sonunda Azerbaycan ve Ermenistan, iki ülke sınırlarının belirlenmesi konusunda yıl sonuna kadar ikili bir komisyon oluşturulmasında anlaşmaya vardı. Liderler, zirvenin ardından açıklamalarda bulunurken; Putin, Rusya’nın sürece destek vereceğini ve bu doğrultuda iki ülke başbakan yardımcılarının önümüzdeki ay Moskova’da olacağını açıkladı. Aliyev de görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek “Aldığımız kararlar Güney Kafkasya’nın daha güvenlikli ve öngörülebilir bir bölge olmasını kolaylaştıracak” dedi. Ermenistan ile Azerbaycan arasında 9 Kasım 2020 tarihli ateşkesten beri cephe hattında zaman zaman çatışmalar yaşandı. Çatışmalar iki ülke arasındaki sınırın net olarak çizilmiş olmamasından kaynaklanıyor. Paşinyan, sınırın belirlenmesinde Sovyet döneminden kalma 1970 tarihli haritaların esas alınmasını isterken, Azerbaycan güncel haritalar üzerinden gidilmesini talep ediyor.

ULAŞIMIN AÇILMASI

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Zirvenin ikinci önemli meselesi Ermenistan ile Azerbaycan arasında ulaşımın açılmasına yönelik de komisyon kurulması kararı oldu. Azerbaycan tarafı ateşkes anlaşması gereğince Azerbaycan’ı Nahçıvan’a bağlayan koridorun açılmasını talep ediyor. Ermenistan ise eş zamanlı olarak Erivan-Tiflis-Bakü kara ve demiryolunun da açılmasını istiyor. Ulaşım hatlarında mutabakat sağlanması halinde, Türkiye’nin bölgede geniş çaplı ekonomik işbirliğinin canlandırılmasına yönelik Güney Kafkasya planı da ivme kazanacak. Aliyev ve Paşinyan 15 Aralık’ta da Brüksel’de buluşacak.

RUSYA DIŞİŞLERİ: ARABULUCUĞA HAZIRIZ

Soçi’deki üçlü görüşmeden bir gün önce Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Ermenistan’ın Moskova’dan Türkiye ile ilişkilerin normalleştirmesi için arabulucu olmasını talep ettiğini söyledi. Zaharova Rusya’nın bu uzlaştırıcı görevi üstlenmeye hazır olduğunu dile getirdi.