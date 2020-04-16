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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 16.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Putin, Hafter’e Suriye’den asker topluyor’ iddiası

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
‘Putin, Hafter’e Suriye’den asker topluyor’ iddiası
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Alman Bild gazetesi, ‘Rusya lideri Vladimir Putin’in koronavirüs salgınına rağmen Wagner isimli paramiliter oluşum vasıtasıyla Suriye’den Libya’da Hafter saflarında savaşmak üzere gönüllüler toplamaya başladığını’ yazdı.

Bild, Suriyeli gazeteci Enver El Rifai’nin iddialarını şu şekilde aktardı: “Wagner oluşumu son 3 aydır Libya’ya gönderilmek için Suriye’de savaşçı topluyor. Suriye’nin Kuneytra ile Deyrizor bölgelerinde faaliyet gösteren Wagner, burada zamanında Esad’a karşı savaşmış militanları ikna ederek Libya’ya göndermek için hazırlıyor. Anlaşmaya göre Libya’ya isyancı Halife Hafter yanında savaşmak için gitmeyi kabul eden Suriyeli militanlara aylık olarak bin dolar maaş sözü veriliyormuş. Suriyeli militanlar Suriye’nin Hama bölgesinde gerekli eğitimi aldıktan sonra Libya’ya aktarılıyor.”

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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