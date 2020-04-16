‘Putin, Hafter’e Suriye’den asker topluyor’ iddiası

Bild, Suriyeli gazeteci Enver El Rifai’nin iddialarını şu şekilde aktardı: “Wagner oluşumu son 3 aydır Libya’ya gönderilmek için Suriye’de savaşçı topluyor. Suriye’nin Kuneytra ile Deyrizor bölgelerinde faaliyet gösteren Wagner, burada zamanında Esad’a karşı savaşmış militanları ikna ederek Libya’ya göndermek için hazırlıyor. Anlaşmaya göre Libya’ya isyancı Halife Hafter yanında savaşmak için gitmeyi kabul eden Suriyeli militanlara aylık olarak bin dolar maaş sözü veriliyormuş. Suriyeli militanlar Suriye’nin Hama bölgesinde gerekli eğitimi aldıktan sonra Libya’ya aktarılıyor.”