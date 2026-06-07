Putin görüşmeyi reddetti Ukrayna dronlarla vurdu

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Ukrayna ordusu önceki gece dron sürülerini Rusya üzerine göndererek St.Petersburg şehrinde Rusya’nın Baltık donanmasına ait “Kranştat” tesislerindeki mühimmat deposunu, deniz torpidoları üretilen bir fabrikayı ve donanmanın yakıt ikmali yaptığı tesisleri vurdu. Böylece, St.Petersburg şehrinde düzenlenen Uluslararası Ekonomik Forumu’nun hem ilk hem son gününde gökyüzü saldırı sonucu çıkan yangın dumanlarıyla kaplandı. Ukrayna ordusu Rusya’nın güney bölgelerini de hedef aldı. Karadeniz kıyısındaki Krasnodar ilinde büyük bir yakıt deposu dron isabeti aldı. 28 adet benzin ve mazot dolu tanktan beşinde yangın çıktı. Sosyal medya hesabından saldırıları doğrulayan Zelenski, amaçlarıın Rusya’yı misillemelerle barışa zorlamak olduğunu vurguladı, “Rus tarafı bu savaşı bitirmesi gerektiğini idrak etmeli” ifadelerini kullandı.

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‘ACELEYE GEREK YOK’

Putin’in Zelenski’nin görüşme teklifine yönelik yorumuna Kremlin’de ek açıklama yaptı. İkili zirve önerisinin ABD Başkanı Trump tarafından da destek görmesi üzerine Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Trump’ın buna gösterdiği yaklaşımla ilgili aceleci olmamak gerek. Rusya’nın önceliği Ukrayna harekâtında belirlediği hedeflere ulaşmaktır. Zelenski ve Trump’ın ne düşündüklerini tartışmak için erken” dedi.





