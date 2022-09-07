Putin gönüllü asker arıyor

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Rusya’nın uzak doğusunda düzenlenen ve başta Çin olmak üzere 11 konuk ülke askerinin katıldığı “Vostok-2022” (Doğu-2022) tatbikatında Ukrayna cephesi için asker arandığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir gönüllü arasında geçen konuşma ile ortaya çıktı. Ülkenin doğusundaki en uç nokta Petropavlovsk Kamçatsk bölgesinde düzenlenen tatbikatı yerinde izlemeye giden Putin, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan bir görevlinin, “Ben, Ukrayna’da yürüttüğümüz özel askeri harekâta gönüllü olarak katılmak istiyorum. Ancak askerlik şubesine gittiğimde orduya katılırsam mevcut işimi kaybedeceğimi öğrendim. Bu durum düzeltilemez mi” sorusunu yöneltti. Yasalarda pürüzler bulunduğunu belirten Putin, “Hükümete hemen talimat veriyorum. Askerlik yasasında gerekli düzenlemeler yapılarak orduya gönüllü yazılan kişi dönünce aynı işine geri alınmalı” dedi.

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‘SEFERBERLİK YOK’

Putin’in tatbikat karargâhında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile basına kapalı toplantı düzenlemesi ile ilgili Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Başkan Putin ne tatbikat sırasında ne de ardından düzenlenen Doğu Ekonomik Forum toplantısında seferberlik ilan etmeyi planlamıyor. Askerlik yasası düzenlemesi başka, seferberlik başka” açıklamasını yaptı. Ukrayna savaşı sürerken Rusya yönetiminin, şimdiye kadar silah altındaki askerler dışında kuvvet kullanmamaya, seferberlik ilan etmemeye özen gösterdiği göze çarpıyor.

KİEV’E GÖZDAĞI

Rusya’nın dünyada birçok destekçisi olduğunu pratikte göstermek için düzenlediği “Vostok-2022” tatbikatına Rusya ve Çin’in yanı sıra Ermenistan, Azerbaycan, Cezayir, Belarus, Hindistan, Kırgızistan, Moğolistan, Tacikistan, Kazakistan ve Laos’tan sınırlı sayıda asker katıldı. Tatbikatta “İskender-M” taktik füze atışlarının yanı sıra askeri birliklerin yoğun topçu desteğinde sanal yerleşim birimleri komando birlikleri tarafından hava indirmeyle ele geçirmeleri test edildi.

SON MUHALİF GAZETE KAPATILDI



30 yıl önce Sovyetler Birliği’nin çöküşünden hemen sonra yayın hayatına başlayan ‘Novaya Gazeta’ gazetesi, önceki gün mahkeme kararıyla lisansı iptal edilerek kapatıldı. Gazete son yıllarda Kremlin yönetimi ve Putin’e muhalefetiyle dikkat çekiyordu. Gazetenin Nobel ödüllü Genel Yayın Yönetmeni Dmitriy Muratov, mahkeme kararını gülünç bulduğunu belirterek, temyiz mahkemesine başvuracaklarını açıkladı. Rusya’da Denetleme Komitesi adındaki devlet organı, ‘Novaya Gazeta’yı yasaların öngördüğü süre zarfında yayın organı tüzüğünü yetkili kuruma sunmamakla suçlamıştı. ‘Novaya Gazeta’nın kapatılmasıyla Rusya topraklarında iktidarı eleştiren yazılı hiçbir yayın organı kalmamış oldu.