Putin geri adım mı atacak? Kademeli yumuşama planı...

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus enerji şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Petrol ve gaz sektöründeki durum ve uzun vadeli kalkınma planlarının ele alındığı toplantıda konuşan Putin, “Rusya, dış ticaret sistemindeki ulusal para birimlerindeki yerleşim payını büyük ölçüde artırmayı planlıyor. Temel amaç yerli döviz piyasasını böyle bir geçiş için hazırlamaktır. Böylece herhangi bir yabancı para birimi serbestçe ve gerekli miktarda Rus rublesi ile takas edilebilir. Rusya şimdi ve gelecekte kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirilmelidir. Bu, iç pazarda enerji kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde tedarik edilmesi, petrol ve gazın işlenmesinin geliştirilmesi ve ihracat arzının çeşitlendirilmesi ile olur. Petrol ve gaz üretim ekipmanlarının ithal ikamesine dikkat edilmelidir. Bu durum hem mevcut alanlar hem de yeni alanların geliştirilmesi için önemlidir” şeklinde konuştu.



Haberin Devamı

Konuşmasında Avrupa ülkelerinin Rus enerjisini kullanmayı bırakma kararını eleştiren Putin, Avrupa'nın piyasayı istikrarsızlaştırdığını ve fiyatları daha da artırdığını söyledi.

ABD'den gaz almanın Rusya'dan gaz almaya göre çok daha pahalı olduğuna dikkat çeken Putin, “Dost olmayan ülkelerdeki bankalar ödemeleri erteliyorlar. Hatırlatmak gerekirse enerji kaynakları için ödemeleri ulusal para birimine çevirmek, euro ve dolar’dan yavaş yavaş geçiş planlanıyor. Dış ticaret sistemindeki ulusal para birimlerindeki ödemelerin payını kökten artırmayı amaçlıyoruz. Bu yönde önemli adımlar atılıyor ve buradaki kilit görev, döviz piyasamızı böyle bir geçişe hazırlamaktır. Güvenilmez, tavizsiz para birimlerinin ve yetki alanlarının reddedilmesi, ülkemizin mali ve ekonomik güvenliği açısından stratejik bir görevdir. Dış ticaret hacimlerinin korunması ve arttırılması öngörülebilir, sözüne sadık ortaklarla istikrarlı bağlar kurulması önemlidir” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'RUS ENERJİSİ OLMADAN YAPAMAZLAR' İMASI

Batılı ülkelerin Rus enerjisi olmadan yapamayacağını anladığını ima eden Putin, “Dost olmayan ülkelerden sözde ortaklar, doğal gaz da dahil olmak üzere enerji kaynakları olmadan yapamayacaklarını kabul ediyorlar. Şu anda Avrupa’nın makul bir duruşu yok. Başta ABD olmak üzere diğer ülkelerden Avrupa’ya tedarikler tüketicilere daha pahalıya mal olacak ve insanların yaşam standartlarını ve rekabet gücünü etkileyecektir” dedi.

RUSYA GERİ ADIM MI ATACAK?

Putin bugünkü konuşmasında yine sert açıklamalarda bulundu ancak Batı medyası bir aydan fazla süredir sıkı yaptırımların kıskacında olan Rusya'nın yatırımcıların daha fazla kaçmasını ve pazarın çökmesini engellemek için aldığı önlemleri hafifleteceğini iddia ediyor.



Rusya, Avrupa Birliği'nin uyguladığı sert yaptırımlara 'ruble' hamlesi cevap vermiş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, satılan doğal gaz ve petrol ücretinin dolar ya da euro yerine ruble ile ödenmesi şartını koşmuştu.



Putin'in kararı ilk başta Rusya'nın işine yaramış gibi görünse de ihracatçılar karardan pek memnun değil.

Haberin Devamı

PUTİN'DEN KADEMELİ YUMUŞAMA PLANI

The Telegraph Gazetesi'nde yer alan bir haberde ihracatçıların duyduğu rahatsızlığa dikkat çekildi ve Putin'in sert sermaye kontrolleri için kademeli bir yumuşama düşündüğü iddia edildi.

Bloomberg ise Rus yetkililerin ihracatçıların rubleye çevirmek zorunda oldukları yabancı hasılat payı oranını azaltmayı ve onlara bunu yapmak için daha fazla zaman vermeyi düşündüğünü yazdı.

ABD ve Avrupa Rusya'ya uygulanan yaptırım kararlarını artırmaya niyetli görünüyor. Rusya kilit enerji sektörünün şu an için büyük bir yara almadığını iddia etse de yetkililer her fırsatta Avrupa'nın aldığı kararları eleştiriyor.