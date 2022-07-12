Putin gazı kesti Almanya tedirgin

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Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Almanya-Rusya ilişkilerinde kritik sürece gelindi. Almanya’nın doğalgazının önemli bir bölümünü sağlayan Moskova, “Kuzey Akım 1” doğalgaz boru hattındaki bakım ve onarım çalışmalarına başlayınca gaz sevkıyatı dün tamamen durdu. Bakım ve onarım çalışmalarının 10 gün sürmesi bekleniyor. Ancak Almanya’da Rusya’nın şu an kadar gaz tedarikini azaltmasını teknik bir gerekçeye dayandırsa bile bakım ve onarım çalışmalarından sonra gaz akışını sağlamayacağından endişe ediyor.

TÜRBİN DİPLOMASİSİ

Öte yandan Alman Siemens şirketi, Kanada’nın Rusya’ya uygulanan uluslararası yaptırım kararına rağmen teslim etme kararı aldığı yalıtım türbininin en kısa zamanda yerine monte edeceğini açıkladı. Siemens’in Kanada operasyonunun tamir ettiği bu türbin, “Kuzey Akım 1” doğalgaz boru hattının bakımı için kullanılacaktı. Ancak savaş sebebiyle yaptırımlara takılmıştı. Rusya’nın Gazprom şirketi ise türbinin gelmemesini gerekçe göstererek Avrupa’ya gaz akışını yüzde 40’a indirmişti. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Kanada’nın türbini tamir etme kararı sonrası ülkesinin Kanada büyükelçisinin dışişleri bakanlığına çağrıldığını açıkladı.

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TASARRUF ÇAĞRISI

Moskova’nın türbin tamir edilmesine rağmen gazı serbest bırakıp bırakmayacağı merak konusu Almanya Federal Enerji Şebekesi Ajansı Başkanı Klaus Müller, Kuzey Akım-1 boru hattı aracılığıyla Rusya’dan gelecek gaz tedarikinin durumunun belirsiz olduğunu ifade etti. Müller ZDF’ye verdiği demeçte, “Rusya’dan çok farklı sinyallar alıyoruz” dedi. Müller, Kremlin’in bazı sözcülerinin Siemens türbininin yanı sıra tedarikin önünde engel olacak başka açıklamalarda bulunduğunu ifade etti. Müller, “Dürüst olmak gerekirse, kimse ne olacağını bilmiyor” diye konuştu. Müller daha önce olduğu gibi herkesi doğalgaz tasarrufu yapmaya çağırdı.

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DİĞER ÜLKELER DE ALARMDA

Kuzey Akım 1 hattının kapatılması haberi sonrası İtalyan enerji şirketi Eni ve Avusturyalı Group OMV, Rus Gazprom’dan gelen doğalgaz miktarının düştüğünü rapor etti. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de ülkesinin Rusya’dan doğalgazın tamamen kesilebileceği ihtimaline hazırlanması gerektiğini bunun, “Şu anda en olası sonuç bu” ifadesini kullandı.