Putin G7'ye geri dönüyor! Trump'ın 28 maddelik barış planından dikkat çeken detaylar

Haberin Devamı

ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için hazırladığı plan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye iletildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada "Ukrayna Devlet Başkanı, ABD tarafından gönderilen taslak planı resmen teslim aldı. ABD tarafı, bu planın diplomasiyi yoğunlaştırabileceğini belirtiyor." değerlendirmesine yer verilirken, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, plana ilişkin "Bu plan hem Rusya hem de Ukrayna için iyi bir plan ve her iki taraf için de kabul edilebilir olması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"RUSYA BATI YAPTIRIMLARINDAN TAMAMEN KURTULACAK"

İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan detaylara göre, Rusya bu planla beraber Batı yaptırımlarından tamamen kurtulacak, G7’ye yeniden katılacak ve dondurulan varlıklarının büyük bölümünü geri alacak.

Haberin Devamı

Son haftalarda Amerikalı ve Rus yetkililer tarafından gizlice hazırlandığı iddia edilen ve Batı'nın 'tartışmalı' bulduğu 28 maddelik plan, savaşın sona erdirilmesi karşılığında Ukrayna’nın askeri kapasitesini ciddi ölçüde kısıtlıyor. Plana göre Ukrayna ordusunun mevcudu yarıya indirilecek, ülkenin uzun menzilli füzelere sahip olması yasaklanacak ve en etkili muharip birlikleri kapatılacak.

Gözden Kaçmasın Zelenski barış planını Trump ile görüşmek istiyor Haberi görüntüle

RUSYA G7'YE GERİ DÖNÜYOR

Gazeteye göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, Kırım'daki kontrolünün uluslararası tanınmasına ek olarak Donetsk ve Luhansk bölgeleri üzerinde tam egemenlikle savaş masasında kalkacak.

Rusya Devlet Başkanı bunun yanında G7’ye geri kabul edilecek, ülkesine yönelik tüm Batı yaptırımları kaldırılacak ve ABD ile yapılacak bir Arktik enerji/keşif anlaşmasıyla ekonomik bir destek elde edecek.

Kiev’deki kaynaklar, özellikle müzakerelere sert tepki göstermeyen Batılı ortakları ağır şekilde eleştiriyor. Planın, Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile Rus mevkidaşı Kiril Dmitriev tarafından yürütülen müzakerelerle şekillendiği belirtiliyor.

Haberin Devamı

AVRUPA'DAN TEPKİLER

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, önceki gün yaptığı açıklamada planın temelinde Trump yönetimiyle çalışabileceğini ifade etti. Pentagon’dan bir yetkiliye de strateji üzerinde iş birliğine hazır olduğunu söyledi.

Perşembe günü Fransa’nın öncülüğündeki Avrupa hükümetleri, ABD Başkanı’nın son ateşkes teklifinin Kiev’i “teslim olmaya zorladığını” savunarak sert tepki gösterdi.

Ukraynalı bir yetkilinin açıklamasına göre Zelenski, “savaşı adil şekilde sonlandıracak bir yöntem oluşturmak amacıyla planın hükümleri üzerinde çalışmayı” kabul etti. Yetkili, “Ukrayna Devlet Başkanı, halkımız açısından temel öneme sahip ilkeleri ortaya koydu” dedi.

Haberin Devamı

Zelenski’nin önümüzdeki günlerde Trump ile doğrudan görüşerek yeni stratejiyi ele alması bekleniyor.

300 MİLYAR EURO'LUK DONDURULMUŞ VARLIĞIN ÜÇTE İKİSİ GERİ VERİLECEK

Anlaşma kapsamında Rusya’ya, dünya genelinde dondurulmuş 300 milyar euroluk varlığının yaklaşık üçte ikisi geri verilecek. Geriye kalan 100 milyar euro ise savaşın ağır tahribat yarattığı Ukrayna’da yeniden inşa projeleri için kullanılacak. Bu projelerden elde edilen kârın yarısı ABD’ye gidecek.

Plan metninde, “Dondurulan Rus fonlarının geri kalan kısmı, belirli alanlarda ortak projeleri hayata geçirmek üzere kurulacak ayrı bir ABD-Rusya yatırım aracına aktarılacak. Bu fon, ilişkileri güçlendirmeyi ve ortak çıkarları artırmayı, böylece taraflara yeniden çatışmaya dönmemeleri için güçlü bir teşvik oluşturmayı hedefleyecek” ifadeleri yer alıyor.

Haberin Devamı

KIRIM, LUHANSK VE DONETSK FİİLEN RUS TOPRAĞI KABUL EDİLECEK

Belgede ayrıca, “Kırım, Luhansk ve Donetsk, fiilen Rusya’ya ait kabul edilecek. Buna ABD de dahildir” deniliyor.

Plan, ateşkesten sonra Ukrayna’nın bu toprakları askeri yöntemle geri alma girişimlerini tamamen yasaklıyor.

Maden açısından zengin Donbas bölgesinde, Ukrayna birlikleri kontrol ettikleri alanlardan çekilecek ve bu bölge askersizleştirilmiş bir statüye kavuşacak.

Plan şu ifadeleri içeriyor: “Gelecekteki toprak düzenlemeleri üzerinde mutabakata varıldıktan sonra, Rusya Federasyonu ve Ukrayna bu düzenlemeleri güç kullanarak değiştirmemeyi taahhüt eder. Bu taahhüdün ihlali halinde hiçbir güvenlik garantisi uygulanmayacaktır.”

Haberin Devamı

ZAPORİJYA YENİDEN ÇALIŞTIRILACAK

Zaporijya Nükleer Santrali, BM denetiminde yeniden çalıştırılacak; üretimin yarısı Ukrayna’ya, diğer yarısı Rusya’ya verilecek.

Ukrayna’nın savunması için ordu mevcudu 600 bin personelle sınırlandırılacak ve ülkeye St. Petersburg veya Moskova’yı vurabilecek menzilde füze bulundurma izni verilmeyecek.

Ukrayna’ya bazı güvenlik garantileri verilecek ancak ülke topraklarına, Birleşik Krallık liderliğindeki “istekliler koalisyonu” kapsamında NATO askerlerinin konuşlandırılmasına izin verilmeyecek. Ukrayna’yı destekleyen yabancı savaş uçakları Polonya’da konuşlanacak.

Belgede ayrıca şu madde yer alıyor: “Rusya Ukrayna’yı yeniden işgal ederse, kararlı ve koordineli bir askeri karşılık verilecek; tüm küresel yaptırımlar derhal yeniden uygulanacak, yeni toprak tanımaları ve anlaşma kapsamındaki tüm kazanımlar iptal edilecek.”