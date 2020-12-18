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Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 18.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Putin: Erdoğan güvenilir partner

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Putin: Erdoğan güvenilir partner
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dünya liderleriyle temaslarını değerlendirerek örnek olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı gösterdi.

Video konferans şeklinde düzenlediği yıllık basın toplantısında dünya liderlerinden kiminle çalışmayı tercih ettiği sorusuna yanıt veren Putin, “Ülke halkları kimi yöneticisi seçtiyse biz de Rusya olarak onunla çıkarlarımız doğrultusunda çalışırız. Ülke ayrımı yapmaksızın tüm liderler yüksek düzeyde hazırlıklı kişiler. Örnek olarak Türkiye lideri Tayyip Erdoğan’ı gösterebilirim. Türkiye lideri bizim görüşlerimizi her zaman paylaşmıyor. Ancak onu güvenilir partner gösterebilirim. Neden mi? Çünkü erkek adam. Bir kere söz verdiyse bu sözünden dönmeden hayata geçiriyor” ifadesini kullandı.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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