Putin emri verdi operasyon başladı! BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten çarpıcı sözler...

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Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı operasyonun ardından dünyadan tepki yağmaya devam ediyor.

Son günlerde peş peşe toplantılar yapan ve Rusya-Ukrayna krizine barışçıl ve diplomatik bir çözüm arayan BM, büyük bir şokla birlikte operasyon haberini toplantı esnasında aldı. BM üyesi ülkelerin temsilcileri sırayla Rusya'yı kınayan açıklamalar yaparken en çarpıcı sözler BM Genel Sekreteri'nden geldi.





BM Genel Sekreteri António Guterres, Güvenlik konseyi toplantısında acil olarak katıldığı canlı yayında "Putin bizim toplantımız esnasında operasyon emrini verdi. Ukrayna ordusuna askerlerini çekmek için çağrı yaptı. Barışa bir şans verin. Ben yaptığım çağrıyı değiştiriyorum. Başkan Putin insanlık adına askerlerinizi geri çekin. İnsanlık adına lütfen Avrupa'da yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın. Bu hem Ukrayna için hem Rusya için trajik olur ve şu anda öneremeyeceğimiz bir etkiye yol açar." sözlerini kullandı. Guterres açıklamasında "Bu görev sürem boyunca yaşadığım en üzücü an" ifadesini kullandı.

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Toplantının sona ermesiyle birlikte gazetecilere açıklama yapan Guterres "Topyekûn bir savaş insanlık için büyük bir felaket olacaktır ve bu savaşın ekonomik etkisi tüm dünyada hissedilecektir." sözlerini kullandı.

"Ben bu savaşı anlamlandıramıyorum. Eğer yaşananlar durdurulamazsa Avrupa Balkan Savaşı'ndan beri yaşanan en büyük acıları çekecektir." diyen Guterres, Rusya'ya saldırıyı sonlandırma çağrısı yaptı.

RUS VE UKRAYNA ELÇİLERİ BM KURULUNDA TARTIŞTI

Öte yandan BM Güvenlik Kurulu'nda yapılan toplantı operasyon haberinin gelmesiyle birlikte Rus ve Ukrayna elçilerinin söz savaşına sahne oldu.

Ukrayna BM Temsilcisi Sergiy Kyslytsya Rus mevkidaşına seslenerek "Savaş suçluları için araf yoktur. Onlar direkt olarak cehenneme gider!" ifadesini kullandı.

Rusya'nın BM Temsilci Vassily Nebenzia ise Kyslytsya'nın bu sert sözlerine "Moskova'nın saldırısı Ukrayna halkına değil Kiev'de görev yapan cuntaya karşıdır." diyerek cevap verdi.