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Putin ve Trump görüşecek: Saati belli oldu

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#Putin-Trump Görüşmesi#Rusya-ABD İlişkileri#Telefon Görüşmesi
Putin ve Trump görüşecek: Saati belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 16:37

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, telefon görüşmesi gerçekleştireceklerini açıkladı. Kremlin, Putin-Trump görüşmesine ilişkin açıklamanın daha sonra yapılacağını belirti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile bugün telefon görüşmesi yapmayı planladığını duyurdu.

Putin yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı ile görüşeceğim ve Rus mallarının Amerikan pazarında tanıtılması için mutlaka öneride bulunacağım” dedi. 

Trump ise, Putin ile yapacağı görüşmenin TSİ 17:00'de gerçekleşeceğini bildirdi. 

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Saat 10:00'da (TSİ 17:00) Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğim. Teşekkür ederim!" ifadesini kullandı.

KREMLİN: GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA DAHA SONRA YAPILACAK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin-Trump görüşmesinin detaylarının görüşme sonrasında açıklanacağını söyledi. 

ABD Başkanı Trump göreve geldiği tarihten bu yana Rus lider Putin ile dört kez telefonda konuştu.

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4 Haziran tarihinde 1 saat 10 dakika süren görüşmede Ukrayna Savaşı ele alındı.

Bir önceki telefon görüşmesinde ise iki ülke ilişkilerini değerlendiren Putin ve Trump, Ukrayna Savaşı’na yönelik çözüm yollarını da konuştu.

Putin ve Trump, 12 Şubat ve 18 Mart’ta da telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

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#Putin-Trump Görüşmesi#Rusya-ABD İlişkileri#Telefon Görüşmesi

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