MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriPutin destek için teşekkür etti
GeriDünya Putin destek için teşekkür etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 03.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Putin destek için teşekkür etti

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Putin destek için teşekkür etti
Abone Olgoogle-news

Rusya’da 2036’ya kadar iktidarda kalmasının yolunu açan anayasaya değişikliğinin referandumda kabul edilmesinin ardından halka gösterdikleri ‘destek ve güven’den ötürü teşekkür eden Devlet Başkanı Vladimir Putin, alınan sonucun kendisine ‘göreve çağrı’ anlamı taşıdığını söyledi.

Putin, “Anayasamızdaki düzenlemeleri destekleyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. ‘Hayır’ diyenleri de çok iyi anlıyorum. Halkın güveni için çok çalışmak gerek. Modern Rusya daha yeni oluşuyor. Sovyet döneminden kalma birçok çözülmemiş problem bulunduğunu kabul ediyorum. Daha verimli çalışma sözü veriyorum” dedi. Merkez Seçim Komisyonu’nun açıkladığı rakamlara göre referanduma seçmenlerin yüzde 68’i katıldı. Yüzde 78 değişikliklere ‘Evet’ derken, yüzde 21 ‘Hayır’ dedi. AB ise referandumda yapıldığı öne sürülen düzensizliklerin araştırılmasını talep etti.

False
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle