Putin destek için teşekkür etti

Putin, “Anayasamızdaki düzenlemeleri destekleyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. ‘Hayır’ diyenleri de çok iyi anlıyorum. Halkın güveni için çok çalışmak gerek. Modern Rusya daha yeni oluşuyor. Sovyet döneminden kalma birçok çözülmemiş problem bulunduğunu kabul ediyorum. Daha verimli çalışma sözü veriyorum” dedi. Merkez Seçim Komisyonu’nun açıkladığı rakamlara göre referanduma seçmenlerin yüzde 68’i katıldı. Yüzde 78 değişikliklere ‘Evet’ derken, yüzde 21 ‘Hayır’ dedi. AB ise referandumda yapıldığı öne sürülen düzensizliklerin araştırılmasını talep etti.