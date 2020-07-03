Putin destek için teşekkür etti
Rusya’da 2036’ya kadar iktidarda kalmasının yolunu açan anayasaya değişikliğinin referandumda kabul edilmesinin ardından halka gösterdikleri ‘destek ve güven’den ötürü teşekkür eden Devlet Başkanı Vladimir Putin, alınan sonucun kendisine ‘göreve çağrı’ anlamı taşıdığını söyledi.
Putin, “Anayasamızdaki düzenlemeleri destekleyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. ‘Hayır’ diyenleri de çok iyi anlıyorum. Halkın güveni için çok çalışmak gerek. Modern Rusya daha yeni oluşuyor. Sovyet döneminden kalma birçok çözülmemiş problem bulunduğunu kabul ediyorum. Daha verimli çalışma sözü veriyorum” dedi. Merkez Seçim Komisyonu’nun açıkladığı rakamlara göre referanduma seçmenlerin yüzde 68’i katıldı. Yüzde 78 değişikliklere ‘Evet’ derken, yüzde 21 ‘Hayır’ dedi. AB ise referandumda yapıldığı öne sürülen düzensizliklerin araştırılmasını talep etti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle