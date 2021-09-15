MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriPutin: Davetsiz ülkeler Suriye’den çekilsin
GeriDünya Putin: Davetsiz ülkeler Suriye’den çekilsin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 15.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Putin: Davetsiz ülkeler Suriye’den çekilsin

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Putin: Davetsiz ülkeler Suriye’den çekilsin

Esad, Moskova’da Putin ile görüştü. Esad’a desteğini yineleyen Putin, Suriye’deki davetsiz ülkelerin askerlerini çekmesini istedi.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı Kremlin’de kabul ederek desteğini yineledi. Pazartesi akşamı gerçekleştiği tahmin edilen görüşme hakkında Kremlin’in dün sabah, Esad Şam’a geri döndükten sonra açıklamayı yapması dikkat çekti.

YÜZDE 90’I REJİM KONTROLÜNDE’

Putin, Rusya’nın Suriye’de tek yönetim olarak Şam rejimini tanıdığının altını bir kez daha çizdi. 2011’den beri Suriye’de savaşın devam etmesini uluslararası terör örgütleriyle üçüncü ülkelerin müdahalelerine bağlayan Putin, “Rusya’nın da yardımlarıyla sizler ülkenizin yüzde 90’ını kontrol altına aldınız. Ancak teröristler belirli noktalarda faaliyetlerini sürdürmeye devam ederek, ülkenin normal hayata dönmesini engelliyor. Suriye’de uluslararası hukuka uygun olmayan ve BM kararları olmaksızın askeri varlık sürdüren üçüncü ülkeler Suriye’den çekilmeli. Suriye’de normale dönülmesi ancak dış güçler çekildikten sonra mümkün olacaktır” dedi.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi