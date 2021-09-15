Putin: Davetsiz ülkeler Suriye’den çekilsin

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı Kremlin’de kabul ederek desteğini yineledi. Pazartesi akşamı gerçekleştiği tahmin edilen görüşme hakkında Kremlin’in dün sabah, Esad Şam’a geri döndükten sonra açıklamayı yapması dikkat çekti.

YÜZDE 90’I REJİM KONTROLÜNDE’

Putin, Rusya’nın Suriye’de tek yönetim olarak Şam rejimini tanıdığının altını bir kez daha çizdi. 2011’den beri Suriye’de savaşın devam etmesini uluslararası terör örgütleriyle üçüncü ülkelerin müdahalelerine bağlayan Putin, “Rusya’nın da yardımlarıyla sizler ülkenizin yüzde 90’ını kontrol altına aldınız. Ancak teröristler belirli noktalarda faaliyetlerini sürdürmeye devam ederek, ülkenin normal hayata dönmesini engelliyor. Suriye’de uluslararası hukuka uygun olmayan ve BM kararları olmaksızın askeri varlık sürdüren üçüncü ülkeler Suriye’den çekilmeli. Suriye’de normale dönülmesi ancak dış güçler çekildikten sonra mümkün olacaktır” dedi.

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