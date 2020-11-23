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DHA
Haber Giriş: 23.11.2020 - 09:22 | Son Güncelleme:

Putin: Dağlık Karabağ Azerbaycan’ın ayrılmaz parçasıdır

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Putin: Dağlık Karabağ Azerbaycan’ın ayrılmaz parçasıdır
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'a verdiği Karabağ mesajında “ Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgeler Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçasıdır” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya 1 TV kanalına Dağlık Karabağ ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Putin, Ermenistan'ın sözde Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığını ve egemenliğini tanımadığını hatırlatarak "Bu demektir ki uluslararası hukuka göre Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgelerin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.

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