Putin: Dağlık Karabağ Azerbaycan’ın ayrılmaz parçasıdır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya 1 TV kanalına Dağlık Karabağ ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Putin, Ermenistan'ın sözde Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığını ve egemenliğini tanımadığını hatırlatarak "Bu demektir ki uluslararası hukuka göre Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgelerin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.