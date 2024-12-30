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Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yılını kutladı

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#Erdoğan#Putin#Yeni Yıl Kutlaması
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğanın yeni yılını kutladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 13:24

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin bir dizi ülkenin liderine 2025 yılı ve Noel bayramı dolayısıyla kutlama mesajı iletti.

Putin'in mesaj gönderdiği devlet başkanları ve hükümet başkanları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa da yer aldı.

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#Erdoğan#Putin#Yeni Yıl Kutlaması

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