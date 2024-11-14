Putin büyük taarruza hazırlanıyor: Ukrayna savaşında Trump telaşı

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ABD’de Donald Trump’ın başkan seçilmesi sonrasında Ukrayna savaşındaki taraflar pozisyonlarını gözden geçiriyor. Rusya lideri Vladimir Putin, Trump’ın göreve başlayacağı 20 Ocak 2025 tarihine kadar Ukrayna’da belirlediği hedeflere ulaşmak için tüm cephelerde büyük taarruz hazırlığı yaparken, ABD’de son demlerini yaşayan Biden yönetimi Avrupa ülkeleri ve NATO üzerinden Kiev yönetimine desteğin devam ettirilmesi telaşına girdi.

İLK HEDEF KURS

Putin yönetimi, Ukrayna satrancında saldırıya geçen taraf konumunda. Bir yandan Rusya içlerinde seferberlik ilan etmeden cepheye gönderecek asker bulmak için kişi başı 30 bin dolar ödemeyi gözden çıkartırken, diğer taraftan Kuzey Kore ile yaptığı stratejik müttefiklik anlaşmasıyla yaklaşık 12 bin Kuzey Kore askerini cepheye sürmüş durumda.

ABD’DEN TEYİT

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ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, önceki günkü basın toplantısında Rusya’nın doğu cephesine 10 bin Kuzey Kore askerinin gönderildiğini teyit ettiklerini belirtti. Putin’in Koreliler dahil 50 bin kişilik bir orduyla Rusya’nın Ukraynalı askerlerin işgali altındaki Kursk bölgesini geri almak için büyük taarruza hazırlandığı bildiriliyor. Rusya’nın Donetsk, Lugansk, Harkiv, Zaporojye ve Herson bölgelerinde de ikinci taarruza hazırlandığı iddialar arasında.

TRUMP GELMEDEN

Rusya’nın Ukrayna’yı yenilginin eşiğine getirecek büyük harekâtı 15 Aralık tarihine kadar bitirmeyi planladığı Kremlin Sarayı’ndan yapılan son açıklamayla da anlaşılmış oldu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in tarihi kesin olmamakla birlikte Aralık ayının ikinci yarısında basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Putin’in zaferini burada ilan etmeye hazırlandığı iddia ediliyor. Rusya anlaşılan Trump geldiğinde Ukrayna masası kurulacaksa eli kuvvetli olan taraf olmak istiyor.

BLINKEN BRÜKSEL’DE

Putin, Ukrayna cephesinde Batı ittifakına büyük darbe indirmeye hazırlanırken, Biden yönetimi de gider ayak son hamlelerini yapıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, apar topar NATO karargâhı Brüksel’i ziyaret ederek NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Ukrayna savaşını görüştü. Blinken, “Ukrayna’ya mühimmat için ayrılan tüm paralar son dolara kadar kullanılacak. NATO üyesi geride kalan Batılı ülkeleri de Ukrayna’yı Rusya karşısında yalnız bırakmamaya davet ediyorum. Ukrayna’nın bu savaşı kaybetmesine izin veremeyiz” diye açıklamalar yaptı. Biden yönetiminin Ukrayna’ya askeri yardım için henüz harcamadığı 9 milyar doları bulunuyor.

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Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ZELENSKİ: DOĞAL KAYNAKLARIMIZI ABD’Lİ ŞİRKETLERE AÇARIZ

Donald Trump’ın Ukrayna’daki savaşa farklı yaklaşacağını varsayan Ukrayna lideri Volodimir Zelenski de harekete geçti. Batı medyasına göre Zelenski, Trump’a kendi zafer planını kârlı bir yatırım gibi sundu. Ukrayna savaşının sona ermesi halinde Ukraynalı askerlerin geri çekilmesi söz konusu ABD askerlerinin yerini alabileceğini, ayrıca Ukrayna’nın tüm doğal zenginliklerinin işletimini ABD’li şirketlere verilebileceğini belirtti. İddiaya göre Zelenski’nin bu iki önerisi Trump’ın hoşuna gitmiş.