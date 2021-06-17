Son dakika haberler: Putin - Biden görüşmesi sonrası gerginlik! Önce azarladı, sonra özür diledi

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra Rus lider Vladimir Putin'le ilk kez dün bir araya geldi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan Biden-Putin zirvesi 4 saat sürdü. İki lider tarihi görüşme sonrası ayrı ayrı basın toplantısı düzenledi.

Biden'ın basın toplantısı ilginç anlara sahne oldu. Biden, Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin sorular soran CNN International muhabire sert çıktı.

Basın toplantısının ardından ayrılmaya hazırlanan Biden, kendisini Putin'i yumuşak davranmakla itham eden Kaitlan Collins'i azarladı.

CNN International muhabiri Collins'in 'Putin'in davranışlarını değiştireceğinden nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz' sorusuna sinirlenen Biden, sinirli bir şekilde şu cevabı verdi;

'Davranışlarını değiştireceği konusunda emin değilim. Bu ne saçmalık. Ne zaman bu konuda kendime güvendiğini söyledim.'

Collins'in Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiasını gündeme getirerek 'Peki bu, başkan olarak nasıl yapıcı bir toplantı anlamına geliyor' diye sordu.

Biden'ın toplantıda önce 'yapıcı toplantı' vurgusuna gönderme yapan bu soruya cevabı ise bir hayli sert oldu; 'Bunu anlamıyorsanız, yanlış iştesiniz'

Konferansın ardından başkanlık uçağının önünde basın mensuplarına konuşan Biden özür diledi.

Biden, "Bana son soru soran muhabire bir özür borçluyum. Ona çok bilmiş bir şekilde cevap vermemeliydim. Anladığım kadarıyla iyi bir muhabir olmak için negatif olmak gerekiyor. Hiç pozitif şeyler sormuyorsunuz" dedi.

Öte yandan Biden Putin ile yaptığı görüşmeyi "açık sözlü" olarak nitelendirdi. Biden, gündeminin Rusya'ya karşı değil, Amerikan halkı için olduğunu ifade etti.

Rusya kaynaklı korsanların ABD topraklarında siber saldırı düzenlemesini gündeme getirdiğini ve ABD’nin bu tür faaliyetlere ağır karşılık vereceğini ifade ettiğini belirten Biden, "Çok önemli bir siber güvenlik kabiliyetimiz olduğunu ona anlattım. Bu konunun ne kadar önemli olduğunu bilmiyor. Bir daha (siber konusunda) temel normları ihlal ederlerse biz de karşılık vereceğiz ve o bunu biliyor." dedi.

Biden, Putin’in özellikle NATO bölgesindeki "rahatsız edici" rolünden uzaklaşıp uzaklaşmadığının sorulması üzerine, "Şu anda Putin’in en son istediği şeyin yeni bir soğuk savaş olduğunu düşünüyorum. Şimdi onun sözlerini doğrudan nakletmeyeyim, bu doğru olmaz." diye konuştu.

Putin’e, iki ülkenin kucaklaşması gerektiğini aktardığını kaydeden Biden, "Onun bunu gerçekten anladığını düşünüyorum. Bu onun hazır olduğu, kollarını açıp ‘Hadi gel’ diyeceği anlamına gelmiyor. Halen etrafının sarıldığından kaygılanıyor. Halen bizim aslında onu indirmeyi planladığımızdan kaygı duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rus liderin, ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin sorunsuz tamamlanmasını umduğunu ifade eden Biden, Moskova’nın Afganistan’ın istikrarı konusunda yardıma hazır olduğunu ilettiğini söyledi.

Putin ile görüşmesinde ticaret konusunun da gündeme geldiğini aktaran Biden, "Uluslararası normlara bağlı kaldığı sürece Rusya ile iş yapmaktan rahatsızlık duymam." görüşünü paylaştı.

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