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Putin, Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko ile bir araya geldi

#Putin#Lukaşenko #Belarus
Putin, Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Vostoçni Uzay Üssü’nde bir araya geldi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Kozmonotluk Günü kapsamında geldiği Vostoçni Uzay Üssü’nde Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü. Kremlin’den yapılan açıklamada, iki liderin ‘Birlik Devlet’ anlaşması kapsamında ilişkilerini geliştirmek üzere istişarede bulunduğu kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sözde dış baskıya rağmen, ekonomik ilişkilerimiz başarılı bir şekilde gelişiyor. 38 milyar doları aşan ciro bunun bir göstergesidir. Belarus, Rusya ile ticaret açısından önde gelen ülkelerden biridir. Üstelik, modern koşullarda, tam da bu dış baskı çerçevesinde, birbirimizi desteklemek, gelişmemizi koşulsuz olarak sağlamak için, uzay gibi yüksek teknoloji endüstrileri de dahil olmak üzere tüm potansiyelimizi kullanmak için yeni fırsatlara sahibiz.”

Putin, Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko ile bir araya geldi


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