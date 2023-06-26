Son dakika... Putin'den halka sesleniş: Belarus'a gitmek isteyen Wagner üyelerine söz veriyorum

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ulusa sesleniş konuşmasında, "Ayaklanmanın organizatörleri ülkelerine ihanet ederek, yanlarında olanlara da ihanet etmiş oldular. İsyancılar askerlerin birbirlerini öldürmesini istediler, Kiev’in istediği de buydu" dedi. Putin'in açıklamaları şöyle:

Ayaklanmanın organizatörleri ülkelerine ihanet ederek, yanlarında olanlara da ihanet etmiş oldular. İsyancılar askerlerin birbirlerini öldürmesini istediler, Kiev’in istediği de buydu.

"RUS VATANDAŞLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Wagner güçlerinin çoğu vatansever kişiler, silahlı isyan her ne şekilde olursa olsun bastırılacaktı. Rus vatandaşlarına dayanışmaları ve vatanseverlikleri için teşekkür ediyorum.

Kan dökülmesini önleyen Wagner komutanlarına teşekkür ederim. Wagner grubunun savaşçılarının ve komutanlarının büyük çoğunluğunun aynı zamanda halkına ve devletine bağlı Rus vatanseverler olduğunu biliyorduk ve emindik.

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"TOPLUMUMUZ BİRLEŞMİŞTİR"

Wagner askerleri ya Rusya Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalayacaklar ya da Belarus'a gidecekler. Belarus'a gitmek isteyen Wagner üyelerine söz veriyorum, sözümü tutacağım. Toplumumuz birleşmiştir, isyanın başından itibaren isyanı bastırmak için devletin tüm organları harekete geçmiştir.