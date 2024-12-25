Putin bayram günü vurdu: Ukraynalılar elektriksiz kaldı... Zelenski: Rus kötülüğü Ukrayna'yı yıkamayacak

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş yaklaşık 3 yıldır devam ederken Hristiyanlar için özel bir anlama sahip olan Noel Bayramı'nda, başkent Kiev ve Harkiv elektriksiz kaldı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Kiev ve Harkiv'i elektriksiz bırakan Rusya'nın 78 füze ve 106 insansız hava aracı (İHA) fırlattığını açıkladı. Bakanlık bazı füze ve İHAların düşürdüğünü açıklarken Harkiv bölgesi harabeye döndü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Noel Bayramı günü gerçekleşen saldırıya "insanlık dışı" olarak nitelendirdi ve İHA saldırısını kınadı.

Saldırının özel olarak tasarlandığını savunan Zelenski, "Her büyük Rus saldırısı hazırlık için zaman gerektirir. Bu asla anlık bir karar değildir” dedi.

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2024'te Ukrayna'nın enerji şebekesine yapılan 13. büyük çaplı saldırının "kasıtlı" olduğunu ve tesadüf olmadığını söyleyen Zelenski, "İnsanlık dışı daha ne olabilir?" ifadesini kullandı.

Zelenski, “Hedefleri enerji altyapımız. Ukrayna'da elektrik kesintisi için savaşmaya devam ediyorlar” sözlerini ifadesine ekledi.

Zelenski sözlerini “Rus kötülüğü Ukrayna'yı yıkamayacak ve Noel'i bozamayacak” açıklamasıyla sonlandırdı.

YARIM MİLYON KİŞİ ISINMA VE ELEKTRİKTEN MAHRUM KALDI

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşenko, sosyal medya platformu Facebook'ta yaptıpı paylaşımda, "Enerji sistemi üzerindeki olumsuz sonuçları en aza indirmek için tüketim kısıtlamalarına" gittiklerini açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, saldırının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Hayali 'Noel ateşkesi' hakkında konuşanlara" verdiği yanıtı yansıttığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Sybiha, saldırıyı "terör" olarak adlandırırken basında yer alan haberlerde, Harkiv bölgesindeki yarım milyon ısınma ve elektrikten mahrum kaldığı ve Kiev'de de elektrik kesintilerinin yaşandığı bildirildi.

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Ukrayna, 2023 yılında Rusya'nın dini ve kültürel etkisinden uzaklaşmak amacıyla Noel Bayramı tarihini Rus Ortodoks Kilisesi'nin kutladığı 7 Ocak'tan 25 Aralık'a almıştı.