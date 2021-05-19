Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Aliyev ile telefon görüşmesi yaptı.



Azerbaycan-Ermenistan sınır belirleme sürecinde yaşanan gerginliğin ele alındığı görüşmede, iki lider, bu meselenin siyasi diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduğunu vurguladı.



Görüşmede, Rusya'nın sınırın belirlenmesine ilişkin sürecin başlatılması konusunda ara buluculuk girişimlerine devam edeceği belirtildi.



Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ve Kelbecer illerinde, Ermenistan ile sınırdaki bazı mevzilere yerleşmiş ve bu durum, iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştu.



Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ordusunun yerleştiği bazı bölgelerin Ermenistan toprağı olduğunu iddia ederek konuyla ilgili Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütüne başvurmuştu.

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