Putin, Atina’ya kutlamaya gitmeyecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 25 Mart’ta Yunanistan’da yapılacak bağımsızlığın 200’üncü yılı kutlamalarına katılmayacağını resmen açıkladı.
Yunanistan’ın Rusya liderine yönelik davetinin hatırlatılması üzerine Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Putin’in yakın gelecekte Yunanistan’ı ziyaret düzenlemesi planlanmıyor” dedi. Osmanlı’dan bağımsızlığın kazanılması için 1821 yılında başlatılan ayaklanma 1829 yılında sonuçlanmıştı.
Yunanistan, bağımsızlık hareketine en büyük desteği sağlayan ülkeler Rusya, Fransa ve İngiltere liderlerini 200’üncü yıl kutlamalarına davet etmişti. Kutlamalar kapsamında başkent Atina’daki Sintagma meydanında askeri geçit töreni yapılacak.
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