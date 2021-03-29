Putin aşı sonrası termometreyle yatıyor

Rusya’da hafta sonu gösterilen “Moskova, Kremlin, Putin” televizyon programına çıkarak aşılanmasıyla ilgili ilginç detayı halkla paylaşan Putin, “Aşının ilk dozunu yaptırmamdan sonra herhangi sağlık sorunu yaşamıyorum. Ancak ne olur ne olmaz düşüncesiyle gece yatağa yatmadan önce baş ucuma termometre koyuyorum” dedi. Putin, 23 Mart günü COVID-19 aşısı yaptırmış, ancak aşılanma anında görüntü vermemişti. Putin’e Rusya’da tescilli hangi aşının yapıldığı da açıklanmadı. Rusya’da şu an koronavirüse karşı kullanılan üç aşı bulunuyor. İlki geçtiğimiz yaz aylarında onayı alınan “Sputnik-V”, ikincisi 2021 başlarında çıkan “EpiVakKorona” ve son olarak mart ayı başında üretimine başlanan “KoviVak” aşısı.

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