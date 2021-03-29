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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 29.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Putin aşı sonrası termometreyle yatıyor

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Putin aşı sonrası termometreyle yatıyor

Geçen hafta koronavirüs aşısı olana Rusya lideri Vladimir Putin, ne olur ne olmaz düşüncesiyle termometreyi baş ucundan eksik etmediğini açıkladı.

Rusya’da hafta sonu gösterilen “Moskova, Kremlin, Putin” televizyon programına çıkarak aşılanmasıyla ilgili ilginç detayı halkla paylaşan Putin, “Aşının ilk dozunu yaptırmamdan sonra herhangi sağlık sorunu yaşamıyorum. Ancak ne olur ne olmaz düşüncesiyle gece yatağa yatmadan önce baş ucuma termometre koyuyorum” dedi. Putin, 23 Mart günü COVID-19 aşısı yaptırmış, ancak aşılanma anında görüntü vermemişti. Putin’e Rusya’da tescilli hangi aşının yapıldığı da açıklanmadı. Rusya’da şu an koronavirüse karşı kullanılan üç aşı bulunuyor. İlki geçtiğimiz yaz aylarında onayı alınan “Sputnik-V”, ikincisi 2021 başlarında çıkan “EpiVakKorona” ve son olarak mart ayı başında üretimine başlanan “KoviVak” aşısı.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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