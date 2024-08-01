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Putin, Ankara'daki takas operasyonuyla Rusya’ya dönenleri havalimanında karşıladı

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#Rusya#Esir Takası#Milli İstihbarat Teşkilatı
Putin, Ankaradaki takas operasyonuyla Rusya’ya dönenleri havalimanında karşıladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 23:57

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yönetiminde Ankara’da yapılan takas operasyonuyla Moskova’ya dönen kişileri havalimanında karşıladı. MİT, bugün ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı.

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Putin, başkent Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na gelerek burada takasla Rusya’ya iade edilen kişilerin uçaktan inmesini bekledi.

Uçaktan inenlerin tek tek elini sıkan Putin, ardından takas edilen kişilerle kırmızı halı üzerinde havalimanı binasına girerek burada bir konuşma yaptı.

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Putin’e burada Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov ve Rusya Dış İstihbarat Servisi (SRV) Başkanı Sergey Narışkin eşlik etti.

Rusya’ya verdikleri yemine sadık kaldıkları için teşekkür eden Putin, kendilerine devlet nişanı verileceğini söyledi.

Putin, Ankaradaki takas operasyonuyla Rusya’ya dönenleri havalimanında karşıladı

Karşılamada Rusya Muhafız Alayı da hazır bulundu.

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MİT, bugün ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı.

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Putin, Ankaradaki takas operasyonuyla Rusya’ya dönenleri havalimanında karşıladı

Putin, Ankaradaki takas operasyonuyla Rusya’ya dönenleri havalimanında karşıladı

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#Rusya#Esir Takası#Milli İstihbarat Teşkilatı

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