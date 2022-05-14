Putin isyanı bastırmak için acımasız komutanını Ukrayna'ya gönderdi!

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İsmi açıklanmayan ABD'li üst düzey yetkililer geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklama ile Ukrayna'daki Rus subaylarının üstlerine itaat etmeyi reddettiklerini ve Donbas'taki birliklerin 'yeterli hızda' çalışmadıklarını iddia etmişti.

Rus askerlerinin çıkardığı isyanlar aslında yeni bir haber değil. Savaşın başladığı ilk haflardan beri bazı Rus askerlerinin savaşmayı reddedip eve dönmek istediği, bazılarının bilinçli olarak kendilerini yaraladıkları hatta bazılarının intihar ettikleri konuşuluyor.

MEŞHUR KOMUTAN İSYANI BASTIRMAK İÇİN UKRAYNA'YA GÖNDERİLDİ

The Daily Beast'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Putin, birliklerdeki isyanları bastırmak için Suriye'deki operasyonlar da dahil korkunç muharebelerdeki rolü ile tanınan Korgeneral 'Rüstem Muradov'u Ukrayna'ya gönderdi.



Rüstem Muradov ve Rusya Devlet Başkanı Putin/ Kremlin.ru

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Acımasızlığı ile tanınan Muradov askerlerin korktuğu bir komutan olarak tanımlanıyor. 2017 yılındaunvanı verilen Muradov ödülünü bizzat Putin'in ellerinden almıştı.

SES KAYITLARI ÇIKTI: "SOYUP ELLERİNİ BAĞLADILAR VE OTOBÜSLERE BİNDİRDİLER"

Devam eden Rusya-Ukrayna savaşı 80'inci gününe girerken, Ukrayna istihbarat servisleri Rus askerlere ait olduğu iddia edilen 2 ses kaydı yayınladı. Ses kayıtlarının ilkinde Rus askerinin arkadaşına 'Muradov' isimli bir komutandan bahsettiği duyuluyor.

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Asker komutanın kimsenin devam etmek istemediği ekibi disipline ettiğini belirterek,"Muradov geldi ve bir mahkeme ayarladı. Diğer askerlere örnek olsun diye komutanları soydu, ceplerindeki her şeyi çıkarıp ellerini bağladı ve onları otobüslere bindirip gönderdi" dedi.

Ukrayna kaynakları Rus askerinin arkadaşıyla telefon görüşmesi yaptığı sırada nerede olduğunu açıklamadı. Ancak askerin sözlerinin Rus birliklerinin yaşadığı moral bozukluğuna bir örnek olduğu belirtildi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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"PUTİN İHTİYAR BİR KAÇIK"

İkinci kayıtta ise öfkeli bir Rus askerinin kız arkadaşına dert yandığı ve Putin için 'ihtiyar kaçık' dediği duyuluyor. Putin'in 9 Mayıs Zafer Günü'ndeki konuşmasını 'iğrenç' olarak tanımlayan asker onu duyduktan sonra bütün gün titrediğini söylüyor.



ASKERLER TÜKENME NOKTASINDA



Askeri analistler, Rus birliklerinin Ukrayna'ya girerken açık kollarla karşılanmayı beklediklerini, ancak bunun yerine ağır bir direnişle karşılaştıklarını belirtiyor.



Askerler 'Barış gücü' olarak gittiklerine inandıkları savaşta hiçbir azalma belirtisi göstermeyen uzun süreli bir çatışmanın içine çekildi. Ukrayna ve Batılı müttefikleri tarafından yapılan istihbarat güncellemeleri, Rus ordusunun teçhizatının azaldığını ve askerlerin tükenme noktasına geldiğini iddia ediyor.