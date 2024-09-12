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Putin açıkladı: 34 ülke, BRICS'e çeşitli şekilde dahil olmak istiyor

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#BRICS#Putin#Dünya
Putin açıkladı: 34 ülke, BRICSe çeşitli şekilde dahil olmak istiyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 14:52

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS'in önemine işaret ederek, "BRICS'e yönelik ilgi artıyor. 34 ülke, BRICS'in faaliyetlerine çeşitli şekilde dahil olmak istiyor." dedi

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Putin, Rusya'nın St. Petersburg kentinde, 14. BRICS ülkeleri yüksek temsilciler güvenlik toplantısına katılan yetkililerle bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Putin, söz konusu toplantıda, 1 Ocak'tan itibaren BRICS'e üye olan ülke heyetlerinin de yer aldığını söyledi.

Bugüne kadar BRICS kapsamında çeşitli alanlarla ilgili çok sayıda toplantı düzenlendiğine dikkati çeken Putin, 22-24 Ekim'de Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da BRCS Zirvesi'nin düzenleneceğini ve buraya birçok ülke liderinin katılacağını dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, BRICS'in önemine işaret ederek, "BRICS'e yönelik ilgi artıyor. 34 ülke, BRICS'in faaliyetlerine çeşitli şekilde dahil olmak istiyor." ifadesini kullandı.

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#BRICS#Putin#Dünya

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