Putin, ABD’ye Afganistan için eksi not verdi

Rusya’da okulların açılması vesilesiyle ziyaret ettiği bir okulda Afganistan meselesi konusundaki görüşlerini dile getiren Putin, “Amerika 20 yıl boyunca kendi hayat tarzı ve felsefesini, kendi kurallarını ve demokrasi anlayışını Afganistan halkına benimsetmeye çalıştıktan sonra ülkeden ayrıldı. Geriye yıkım ve trajedi bıraktı. ABD’ye puan vermek gerekirse, notu sıfır bile olamaz. Afganistan’a girdiği günden daha kötü, yani eksi not alarak ayrıldığını söyleyebilirim” dedi.

TEPEDEN İNME OLMAZ

Afganistan’ın bugün de uygar bir ülke olabilmesi için yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten Putin, “Afganistan’da dıştan dayatmalarla hiçbir yere varılamayacağı çok iyi bilinmeli. Tepeden inme kuralların kök tutmayacağı artık bilinmeli” diye konuştu.

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