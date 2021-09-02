Putin, ABD’ye Afganistan için eksi not verdi
Afganistan'da yaşanan süreç ile ilgili ilk kez şahsi değerlendirmede bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘ABD’nin 20 yıl aradan sonra ülkeden sıfır değil, eksi notla ayrıldığını’ söyledi.
Rusya’da okulların açılması vesilesiyle ziyaret ettiği bir okulda Afganistan meselesi konusundaki görüşlerini dile getiren Putin, “Amerika 20 yıl boyunca kendi hayat tarzı ve felsefesini, kendi kurallarını ve demokrasi anlayışını Afganistan halkına benimsetmeye çalıştıktan sonra ülkeden ayrıldı. Geriye yıkım ve trajedi bıraktı. ABD’ye puan vermek gerekirse, notu sıfır bile olamaz. Afganistan’a girdiği günden daha kötü, yani eksi not alarak ayrıldığını söyleyebilirim” dedi.
TEPEDEN İNME OLMAZ
Afganistan’ın bugün de uygar bir ülke olabilmesi için yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten Putin, “Afganistan’da dıştan dayatmalarla hiçbir yere varılamayacağı çok iyi bilinmeli. Tepeden inme kuralların kök tutmayacağı artık bilinmeli” diye konuştu.