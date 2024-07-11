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Putin ABD'li şirkete kayyum atadı

Güncelleme Tarihi:

#Vladimir Putin#ABD#Kayyum
Putin ABDli şirkete kayyum atadı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 14:29

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da faaliyet gösteren ABD merkezli Silgan Holdings'in ülkedeki varlıklarına kayyum atadı.

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Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, ABD merkezli paketleme şirketi Silgan Holdings'in Rusya'daki varlıkları geçici olarak yerel yönetime devredildi.

Kararnamede, şirketin Stupin ve Enem şehirlerindeki tesislerinin Federal Mülk Yönetim Ajansı tarafından işletileceği belirtildi.

Merkezi ABD'de bulunan Silgan Holdings, dünyanın önde gelen paketleme şirketleri arasında yer alıyor.

Rusya'da daha önce de yaptırımlara karşılık olarak bazı Batılı şirketlerin varlıklarına kayyum atanmıştı.

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#Vladimir Putin#ABD#Kayyum

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