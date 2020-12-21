DHA
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Putin 9 yaşındaki çocukla buz hokeyi oynadı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıl dileği olarak kendisiyle buz hokeyi oynamak isteyen 9 yaşındaki Dima adlı çocuğun dileğini gerçekleştirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıl dileği olarak kendisiyle buz hokeyi oynamak isteyen Çelyabinsk kentinden 9 yaşındaki Dima adlı çocuğun dileğini gerçekleştirdi.
Başkent Moskovadaki Kızıl Meydanda bulunan buz hokeyi pistinde bir araya gelen Putin ve Dima, buz hokeyi oynadı. Putine Rus eski profesyonel buz hokeyi oyuncusu Valeri Kamensky de eşlik etti.
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