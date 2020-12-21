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DHA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 22:27 | Son Güncelleme:

Putin 9 yaşındaki çocukla buz hokeyi oynadı

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Putin 9 yaşındaki çocukla buz hokeyi oynadı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıl dileği olarak kendisiyle buz hokeyi oynamak isteyen 9 yaşındaki Dima adlı çocuğun dileğini gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıl dileği olarak kendisiyle buz hokeyi oynamak isteyen Çelyabinsk kentinden 9 yaşındaki Dima adlı çocuğun dileğini gerçekleştirdi.

Putin 9 yaşındaki çocukla buz hokeyi oynadı

Başkent Moskovadaki Kızıl Meydanda bulunan buz hokeyi pistinde bir araya gelen Putin ve Dima, buz hokeyi oynadı. Putine Rus eski profesyonel buz hokeyi oyuncusu Valeri Kamensky de eşlik etti.

Putin 9 yaşındaki çocukla buz hokeyi oynadı

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