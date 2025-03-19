Putin ‘30 gün şartlı ateşkese’ tamam dedi

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ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna-Rusya arasındaki barış görüşmeleri için dün 2,5 saatlik telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı ateşkes sağlanıp sağlanmayacağı konusunda gözler Rus lider Putin’e çevrilmişken, iki liderin dünkü telefon görüşmesinden ‘30 günlük saldırmazlık anlaşması’ çıktı. Rus liderin geçen hafta “ateşkesi kabul edebilirim ancak uzun vadeli çözüm için bazı pürüzler olduğunu” dile getirmesinin ardından dünkü görüşmede Trump’ın bazı önerilerini kabul ettiği bazılarını ise daha sonraki görüşmelere bıraktığı öğrenildi.

BUGÜN ESİR TAKASI YAPILACAK

İki liderin Ukrayna’daki duruma ilişkin detaylı görüş alışverişini sürdürdüğü ifade edilen Kremlin açıklamasında, Putin’in Ukrayna’da enerji ve altyapı tesislerine saldırıları 30 günlüğüne durdurmayı kabul ettiği, bugün karşılıklı olarak 175 savaş esirini takas edeceği açıklandı. Açıklamada, Rusya ve ABD’nin Ukrayna anlaşmasıyla ilgili uzman gruplar oluşturulacağı duyuruldu.

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Açıklamada, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024’te girdiği Rus toprağı Kursk bölgesindeki durumun da istişare edildiği bilgisi verildi. Trump’ın, Putin’in Kuzey Amerika’daki Ulusal Hokey Ligi ve Avrasya’daki Kontinental Hokey Ligi oyuncuları arasında maç organize etme yönündeki teklifini desteklediği belirtilen açıklamada, iki liderin görüşmede ele alınan tüm konularda temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

GÖRÜŞMELERE ORTADOĞU’DA DEVAM

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise, Trump ile Putin’in, Rusya-Ukrayna savaşının “kalıcı bir barışla” sona ermesi gerektiği ve kapsamlı müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığını açıkladı. Rusya-Ukrayna savaşının hiç başlamaması veya çok uzun süre önce sona erdirilmesi gereken bir savaş olduğu kaydedilen açıklamada, “Liderler, barışa giden sürecin, enerji ve altyapı ateşkesiyle başlaması, bununla beraber Karadeniz’de deniz ateşkesinin uygulanması, tam ateşkes ve kalıcı barışa yönelik teknik müzakerelerle devamı konusunda mutabık kaldılar” denildi. Ateşkesle ilgili müzakerelerin Orta Doğu’da derhal başlayacağı ifade edilirken, iki liderin “İran’ın asla İsrail’i yok edecek bir konumda olmaması” gerektiği görüşünü paylaştığı aktarıldı.

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TRUMP: BU İŞİ BİTİRECEĞİZ

Her iki ülkenin yetkililerinden gelen açıklamaların ardından ABD Başkanı Trump da Truth Social platformundan bir mesaj yayınladı. Trump açıklamasında, “Tüm enerji ve altyapı alanlarında derhal ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldık. Rusya ile Ukrayna arasında tam bir ateşkes ve sonunda da savaşın sona erdirilmesi için beraber çalışacağımız hususunda anlaştık” ifadesini kullandı. Barış anlaşmasının sağlanmasına yönelik pek çok detayı görüştüklerini aktaran Trump, “Şu anda bu süreç işliyor, umarım insanlık adına bu işi bitireceğiz” yorumunu yaptı.

ZELENSKİ MASAYA OTURABİLECEK Mİ

Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin barışı sağlamak için en kısa zamanda müzakere masasına oturma isteğini olumlu karşıladıklarını belirterek, “Ancak masaya kiminle oturacağımıza dair soru var. Ukrayna Devlet Başkanının Rus tarafıyla müzakere etmesi yasaklanmış durumda” dedi.

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HANGİ KONULARDA UZLAŞTILAR

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında gerçekleşen 2 saat 28 dakikalık telefon görüşmesinde Rus lider Putin Amerikan önerilerinden sadece işine gelenleri kabul etti.

* Rusya’nın karada, havada ve denizde 30 günlük Trump önerisi yerine sadece Ukrayna’daki enerji alt yapısına saldırı düzenlemeye 30 gün ara vermeyi kabul etti. Hatta Rus askerlerine bu konuda derhal talimat verdi.

* Aynı şekilde Ukrayna’nın da Rusya’daki alt yapıyı hedef almamasını istedi.

* Cephe hattında daha kapsamlı ateşkes sağlanabilmesi için Trump’a Rusya’nın taleplerini sıralayan Putin’in, “Geniş çaplı ateşkesin mümkün olabilmesi için ilk önce Ukrayna’da genel seferberliğe son verilmeli. Ayrıca üçüncü ülkeler Ukrayna’ya tüm silah sevkıyatlarını durdurmalı” dediği aktarıldı.

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* Görüşmede ayrıca Karadeniz sularında ticari gemilerin güvenliği de ele alındı. Trump’ın Karadeniz’de güvenli ticaret önerisine olumlu baktığını vurgulayan Putin, iki ülke arasında gerekli görüşmelerin başlatılmasını kabul etti.

* Kremlin açıklamasında Putin’in kısmi ateşkes yerine Ukrayna krizinin temel çıkış nedeni göz önünde bulundurularak ve bertaraf edilerek ABD ile Rusya’nın sadece iki ülke olarak çözüm formülü üzerinde çalışmaya devam etmesi gerektiği vurgulandı.

* Putin’in, çatışmaların ve insan kayıplarının sona erdirilmesi gibi asil hedefe ulaşılmasına yardımcı olma arzusundan dolayı Trump’a teşekkür ettiği aktarıldı.