Putin 20 yılın dibini gördü! Kimse doğru adım atacağına inanmıyor...

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Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası dünyanın bir numaralı gündem maddelerinden biri haline gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünya genelindeki güven notu dibi gördü.



Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre 18 ülkedeki insanların yüzde 78'i Rus liderin küresel meselelerde doğru adımı atacağına inanmıyor.

HİÇ KİMSE PUTİN'İN SORUMLU DAVARANACAĞINA İNANMIYOR

Pew Araştırma Merkezi, bu yılın Şubat ayından Mayıs ayına kadar ABD, Kanada, İspanya, İsrail, Japonya ve Avustralya gibi ülkelerin aralarında bulunduğu 18 ülkede 23.484 yetişkinden görüş aldı.



18 ülkenin tamamında yüzde 78'lik bir kesim Putin'in dünya meselelerini sorumlu bir şekilde ele alacağına dair hiçbir güven duymadıklarını belirtti.



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Malezya, katılımcıların çoğunluğunun Putin'e güvendiğini ifade ettiği tek ülke oldu. Putin'e yaptığı eylemlerde en az bir kez güven duyduğunu belirtenlerin sayısı ülkede yüzde 59'u buldu.

Avrupa'da Putin'e karşı en olumlu açıklamaları yapan ülke ise Yunanistan oldu. Ankete katılanların yüzde 27'si Putin'in dünya sahnesindeki eylemlerini onayladı.

REKOR DÜŞÜŞ

Araştırmacılar, son yirmi yılda Putin'in reytinglerinin birçok ülkede düşüş eğiliminde olduğuna dikkat çekti. 2022'de bu düşüş rekor seviyelere ulaştı ve çift haneli rakamları gördü.

Anketin sonuçları, Putin'e olan güvenin azalmasıyla insanların Rusya ile ilgili görüşlerinin de değiştiğini ortaya koydu. Ankete yanıt verenlerin ortalama yüzde 85'i Rusya hakkında olumsuz düşündüklerini söyledi.

'SONUÇ NE OLURSA OLSUN, RUSYA KAYBETTİ'

Söz konusu anket dünya çapında geniş yankı uyandırırken bugün Business Insider'da yer alan bir analizde, "Ukrayna savaşında netleşen bir şey var: Savaşın sonucu ne olursa olsun Rusya kaybetti. Artık savaştan ve Vladimir Putin'in saltanatından sonra Rusya'ya ne olacağını düşünmenin zamanı geldi. ABD ve Avrupa, Rusya'ya yardım teklif etmeye ve potansiyel olarak yeni bir ittifak kurmaya hazır olmalı" ifadeleri yer aldı.



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RUS HALKI LİDERLERİNE GÜVENİYOR

Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi'nin (VCIOM) 2 hafta önce gerçekleştirdiği bir anket, Ukrayna savaşı ve AB yaptırımlarına rağmen halkın yüzde 81'ninin Putin'e güvendiklerini ortaya koydu.

Ankete göre, Putin'in icraatlarını onaylayanların oranı yüzde 78,7 iken onaylamayanların oranı yüzde 13.4 oldu.

Ankette Putin'in kişiliğine güvenip güvenmedikleri sorulanların sadece yüzde 15,6'sı negatif görüş belirtti.