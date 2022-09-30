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Putin 120 bin kişinin askere alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı

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#Rusya#Vladimir Putin#Asker
Putin 120 bin kişinin askere alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 21:38

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 120 bin Rus vatandaşının sonbaharda askere alınmasına ilişkin yeni bir kararnameyi imzaladı.

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Rusya, Ukrayna'da askeri operasyonlarını sürdürürken, Rus ordusunun askeri gücü de artırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ülkede kısmi seferberlik kararıyla 300 bin yedek askerin orduya katılması yönünde kararname imzalayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sonbahar celp dönemi için 120 bin kişinin orduya katılması yönünde yeni bir kararname daha imzaladı.

Öte yandan, Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Ana Organizasyon ve Seferberlik Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vladimir Tsimlyansky, sonbahar celp döneminde askere alınacakların Rusya Federasyonu topraklarında görev yapacağını söyleyerek, 120 bin askerin Ukrayna'daki askeri operasyonlarda cepheye gönderilmeyeceğini belirtti.

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#Rusya#Vladimir Putin#Asker

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