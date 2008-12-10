Pulitzer ödülü sadece internet gazetelerine

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD’nin prestijli gazetecilik ödülü Pulitzer, bundan böyle yalnızca Internet üzerinden yayın yapan basın kuruluşlarına verilecek.

14 kategoride ödül veren Pulitzer kurulundan yapılan açıklamada, Nisan 2009’da, yalnızca internet üzerinden yayın yapan basılı gazete veya basın kuruluşlarının ödüle layık görüleceği belirtildi. Kurulun üyelerinden Sig Gissler, bunun Pulitzer ödüllerinin tarihi misyonundan mantıklı bir aşama olduğunu ve gerekli ayarlamaları yapmak için basın sahnesindeki değişiklikleri sürekli takip ettiklerini söyleyerek, 1904 yılında dağıtılmaya başlayan Pulitzer ödüllerine 1943’ten bu yana fotoğraf kategorisinde ödül verilmesini örnek gösterdi.