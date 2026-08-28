Puantiyeler Kraliçesi öldü

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Kusama’nın 14 Ağustos’ta Tokyo’daki bir hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği stüdyosu tarafından açıklandı. “Puantiyeler Kraliçesi” olarak tanınan Kusama, tekrar eden noktalar, aynalar ve renkli yerleştirme sanatı eserleriyle dünya sanatının en tanınan isimlerinden biri oldu. Özellikle “Infinity Mirror Rooms” (Aynalı Sonsuzluk Odaları) serisiyle küresel üne kavuşan Kusama, hayatının son dönemine kadar sanat üretmeyi sürdürdü.
Yayoi Kusama, renkli yerleştirme sanatı eserleriyle dünyaca tanınan isimlerinden biriydi.