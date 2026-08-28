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Puantiyeler Kraliçesi öldü

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#Sanat#Yayoi Kusama#Puantiyeler Kraliçesi
Puantiyeler Kraliçesi öldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 07:00

DÜNYACA ünlü Japon avangart sanatçı Yayoi Kusama hayatını kaybetti.

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Kusama’nın 14 Ağustos’ta Tokyo’daki bir hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği stüdyosu tarafından açıklandı. “Puantiyeler Kraliçesi” olarak tanınan Kusama, tekrar eden noktalar, aynalar ve renkli yerleştirme sanatı eserleriyle dünya sanatının en tanınan isimlerinden biri oldu. Özellikle “Infinity Mirror Rooms” (Aynalı Sonsuzluk Odaları) serisiyle küresel üne kavuşan Kusama, hayatının son dönemine kadar sanat üretmeyi sürdürdü.

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Puantiyeler Kraliçesi öldü

Yayoi Kusama, renkli yerleştirme sanatı eserleriyle dünyaca tanınan isimlerinden biriydi.

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#Sanat#Yayoi Kusama#Puantiyeler Kraliçesi

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