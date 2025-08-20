Provokasyondan vazgeçmiyorlar… İsrailli yerleşimciler gözünü Suriye’ye dikti

Haberin Devamı

FİLİSTİN’in İsrail işgali altındaki Batı Şeria bölgesinde her geçen gün yeni bir zulme imza atan, gözlerini Gazze Şeridi’ne çeviren İsrailli yerleşimcilerin yeni hedefi Suriye oldu. İsrail medyasının aktardığına göre kendilerini ‘Başan Öncüleri’ şeklinde adlandıran bir grup yasadışı yerleşimci, Suriye’nin Dera kentine bağlı Tel el-Hara bölgesine girerek “Neveh Habaşan” adını verdikleri yerleşim için temel atma töreni düzenledi. Yasadışı yerleşimciler, etkinliğin herhangi bir askeri veya hükümet desteği olmadan gerçekleştiğini belirterek, bu girişimin; gelecekteki yerleşimler için destek toplamaya yardımcı olmasını umduklarını duyurdu.

‘KUTSAL KİTAPTA VAR’ İDDİASI

Grup, sosyal medyadan yayımladıkları mesajda Tel Aviv yönetimine “Düşmanları bölgeden temizle” çağrısı da yaptı. Jerusalem Post’ta yer alan haberde, yerleşimcilerin girdiği alanın “tampon bölge” içinde kaldığına dikkat çekilirken Golan Tepeleri ve Güney Suriye bölgesinin İncil’deki isminin ‘Başan’ olduğu iddia edildi. Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise yerleşimci grubun yakalanıp İsrail’e geri götürüldüğü ve sorguya alındığı ifade edildi. ‘i24news’in haberine göre, yerleşimciler çocuklarıyla birlikte uzun bir süre Suriye topraklarında kalmayı planlıyordu.

İSRAİL İŞGALİNİ GENİŞLETTİ

Suriye’de Beşar Esad rejiminin 8 Aralık 2024’te çökmesinin ardından İsrail ordusu, Golan Tepeleri’ndeki işgalini arttırmış, Şam’ın 25 kilometre kadar yakınına kadar ulaşmıştı. Times of Israel’in aktardığına göre İsrail ordusu, ‘tampon bölge’ olarak isimlendirdiği yeni işgal edilen alan içinde 9 sınır karakolu inşa etti.

AŞIRICILARIN GAZZE TALEBİ

İsrail medyası, Suriye ve Lübnan’da Yahudi yerleşimlerine desteğin hâlâ çok düşük ve marjinal yerleşimci gruplar dışında hiçbir politikacı tarafından talep edilmediğini belirtse de hükümetin aşırı sağcı üyeleri, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in Batı Şeria’nın tamamının ilhak edilmesinin yanı sıra Gazze Şeridi’nin de İsrailli yerleşimcilere açılmasını destekledikleri biliniyor.

İSRAİL GAZZE’DEN ÇEKİLMİŞTİ

İsrail’in 1982-2000 yılları arasında işgal ettiği Güney Lübnan’da hiçbir yerleşim yeri kurulmasa da Gazze Şeridi’nde 1967 ila 2005 arasında uluslararası hukuka aykırı inşa edilen 21 yerleşim yeri vardı. İsrail, Gazze Şeridi’nden çekildiği Ağustos 2005’te Gush Katif bölgesindeki yerleşim yerlerinde oturan yaklaşık 8 bin 600 Yahudiyi başka bölgelere tahliye etmişti.

İsrailli aşırıcılar bu kez Suriye’de yerleşim yeri inşa etme hayali kuruyor.