Provokasyon gibi karar: Batı Şeria’da ilhaka ramak kaldı

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İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in “yerleşim yerlerini büyütmek” için tasarladığı, Batı Şeria’nın C Bölgesi’nde ‘arazi kayıt’ süreci başlatılması kararı onaylandı. Böylelikle tarihte ilk kez, işgal altındaki Batı Şeria’nın C Bölgesi’nde tapu kayıtlarının tek sorumlusu olarak İsrail devleti gösterildi. Bu karar, bölgedeki Filistin topraklarının yüzde 61’inin İsrail tarafından fiilen ilhak edilmesi anlamına geliyor. Kararın ardından İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın emriyle yetkililerin bir arazi tescil süreci başlatması ve 60 gün içinde arazi tescil planını uygulamaya hazır olacak bakanlıklar arası bir ekip kurulması bekleniyor. Yeni kararla, İsrail’in Batı Şeria’da kurduğu ve işgal bölgesindeki arazi mülkiyet işlemlerini yürüten resmi birim, “C” bölgesindeki arazilerin tapu kayıtlarını düzenleyecek, satış izinleri verecek, harçları toplayacak ve kayıt işlemlerini denetleyecek. Bu durum, Filistin Yönetimi’nin bu bölgelerdeki yetkilerini daha da sınırlayacak. Katz, bu adımın Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerinin güçlenmesini, sağlamlaşmasını ve genişlemesini sağlayacağını ifade etti. İsrail medyası tarafından kararın arkasındaki isimler olarak ise Katz ve Smotrich işaret edildi.

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NETANYAHU SAVAŞI BİTİRMİYOR... ‘GAZZE’YE TAM GÜÇLE GİRECEĞİZ’

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordunun önümüzdeki günlerde “tam güçle” Gazze’ye gireceğini söyledi. Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, “Çok yakın bir zamanda, operasyonu tamamlamak için tam güçle giriyoruz. Operasyonu tamamlamak, Hamas’ı yenmek anlamına geliyor. Savaşı durduracağımız bir durum olmayacak. Geçici bir ateşkes olabilir, ancak sonuna kadar gideceğiz” ifadeleri kullanıldı. İsrail kabinesi, 4 Mayıs’ta Gazze’nin tamamının ele geçirilip işgal altında tutulmasını öngören plana onay vermişti. Tel Aviv, Hamas’a ültimatom vererek ‘Trump’ın Ortadoğu turu başlamadan ateşkes olmazsa, operasyon başlayacak’ tehdidinde bulunmuştu.

İsrail lideri ayrıca “Gazze sakinlerinin bölgeyi terk etmeleri için bir yöntem bulduklarını ancak onları kabul etmeye istekli ülkelere gerek duyulduğunu” söyledi. Netanyahu, “eğer seçenek verilirse Gazzelilerin yüzde 50’den fazlasının ayrılacağını tahmin ettiğini” belirtti.