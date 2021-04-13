Protokol krizinin yankıları sürüyor! 'Von der Leyen aşağılanmış hissediyor'

Gazetenin haberinde, Von der Leyen ve Michel'in Brüksel'de, Türkiye ziyaretlerinden sonra dün ilk kez bir araya geldiği ve benzer durumun bir daha yaşanmaması için fikir birliğine vardığını belirtti.

Haberde, "Ursula von der Leyen, Ankara'daki zirve sırasında yaşanan sahne nedeniyle kendisini 'aşağılanmış' hissetti ama Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından değil. Komisyon Başkanı, son günlerde yapılan temaslar sırasında olayın nasıl geliştiğini kendisine aktaran Türk yetkililerin anlatımına inanıyor. Von der Leyen kendisini, yanındaki Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel tarafından aşağılanmış hissediyor." ifadeleri kullanıldı.

Von der Leyen'in Michel'e, "Benzer bir durum bir daha asla tekrarlanmayacak" dediği, ortak gidilecek görevler için yeni kurallar belirlenmesini önerdiği ve Michel'in de bu konuda hemfikir olduğu aktarıldı.

Haberde, olayın ardından ilk yapılan yorumlardan farklı olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Aradan geçen günlerin sonunda, kazanın tamamen AB'nin iç sorunlarının neticesi olduğu bariz gibi görünüyor. Türk protokolü tek koltuk yerleştirerek belki durumdan istifade etmiş olabilir ancak AB tarafı zirvenin hazırlanma safhasında kesinlikle itiraz etmedi. Komisyon heyetin hazır bulunmadığı için de AB tarafı sadece Konsey heyetince temsil ediliyordu. Von der Leyen de tam olarak bu nedenle Ankara'ya şikayette bulunmak için hiçbir nedeni olmadığını söylüyor. Mesele, Brüksel'deki iki binayı alakadar ediyor."

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