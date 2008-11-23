A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Gözlerinde iris tabakası olmadan doğdu. Şimdi 7 yaşında ve sağ gözüne 'protez iris' takıldı.

ABD'nin Ohio eyaletinde, gözlerinde iris tabakası olmadan doğan bir erkek çocuğuna "protez iris" takıldı. Cincinnati Göz Enstitüsü cerrahları, Nathaniel Brantley adlı 7 yaşındaki çocuğun sağ gözüne, bir Alman firmasına yaptırılan iris tabakasını yerleştirdi. Çocuğun ameliyattan sonra renkleri daha iyi görebildiği bildirildi.



Cerrah Michael Snyder, her şey yolunda giderse çocuğun sol gözüne de protez iris yerleştirileceğini söyledi. Gözün renkli kısmında bulunan iris, göze giren ışık miktarını kontrol ediyor. İris tabakası bulunmadığı için Nathaniel, parlak ışıklardan rahatsız oluyor, renkleri her zaman net şekilde ayırt edemiyordu.