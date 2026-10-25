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Protestoların gölgesinde Sırbistan’da erken seçim

Güncelleme Tarihi:

#Sırbistan#Aleksandar Vucic#Seçim
Protestoların gölgesinde Sırbistan’da erken seçim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 07:00

UZUN süredir gençlik protestolarının yaşandığı Sırbistan’da yaklaşık 6.4 milyon seçmen 250 sandalyeli parlamentonun yeni üyelerini belirlemek üzere bugün sandık başında.

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Yarışın, 2012’den bu yana iktidarda bulunan Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki liste ile yolsuzluk karşıtı protestoların ardından ortaya çıkan Öğrenci Listesi arasında geçmesi bekleniyor.Öğrenci hareketi, 1 Kasım 2024’te Novi Sad kentindeki tren istasyonu kazasının ardından ülke çapında protestolar başlatmıştı. Üniversite öğrencilerinin belirlediği 250 adaylı listenin başında Novi Sad Üniversitesi profesörü Ilija Srda novic bulunuyor. Hareket, iktidarın son 14 yılda karşılaştığı en güçlü rakiplerden biri olarak görülüyor.

Geçen ay cumhurbaşkanlığından istifa ederek başbakanlığa dönmeyi hedefleyen Aleksandar Vucic, SNS listesinin başında yer alıyor.

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#Sırbistan#Aleksandar Vucic#Seçim

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