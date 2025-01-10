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Protesto korkusu yol kapattırdı! Herzog’dan Rumlara ziyaret

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#Herzog#Rum #Netanyahu
Protesto korkusu yol kapattırdı Herzog’dan Rumlara ziyaret
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 07:00

Netanyahu hükümeti Türkiye endişesiyle peş peşe toplantılar düzenlerken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Türkiye karşıtlığında yeni stratejiler belirlemek üzere Rum yönetimine sürpriz ziyarette bulundu.

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Muhalefet partileri ve sivil toplum örgütleri Herzog’u protesto kararı aldı, paniğe kapılan Rum hükümeti, Herzog’un ineceği Larnaka kenti havaalanı ile başkent Lefkoşa arasındaki anayolu trafiğe kapattı. Ziyarette ABD’de yeni Trump yönetimi ve Suriye’deki gelişmelerin bölgeye etkilerinin görüşüleceği belirtildi. Türkiye’nin Suriye ile imzalayacağı olası deniz yetki alanları anlaşması görüşmenin ana konularından olacak. Olası anlaşma Rum-Yunan ikilisinin İsrail’le imzaladığı anlaşmayı kadük hale getirecek. 

 

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#Herzog#Rum #Netanyahu

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