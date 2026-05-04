×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Propaganda girişimi iddiası! NATO yapımcılarla görüşüyor

Güncelleme Tarihi:

#ABD#NATO#Propaganda
Propaganda girişimi iddiası NATO yapımcılarla görüşüyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 07:00

ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO’dan ayrılma tehdidini yeniden gündeme getirdiği ve Avrupa’daki asker sayısını azaltmaya yönelik adımlar attığı bir dönemde, İttifak’ın Avrupa ve ABD’de film ve televizyon sektörüne yönelik kapalı kapı toplantıları düzenlediği ortaya çıktı.

Haberin Devamı

The Guardian’ın haberine göre NATO’nun senaristler, yönetmenler ve yapımcılarla yürüttüğü bu görüşmeler, sanat yoluyla “propaganda” üretme girişimi olarak değerlendiriliyor.

İttifak’ın Los Angeles, Brüksel ve Paris’te üç ayrı toplantı gerçekleştirdiği, “samimi sohbet” olarak tanımlanan bu görüşmelerin haziran ayında Londra’da Writers’ Guild of Great Britain (WGGB) üyeleriyle devam edeceği belirtildi. Organizatörler, NATO’nun “işbirliği, uzlaşma ve ittifakların güçlendirilmesi” mesajının hikâyelere yansıması istediklerini ifade etti. Öte yandan bazı katılımcılar, sanatın savaş politikalarını destekleyecek şekilde kullanılmasından rahatsız olduklarını belirtti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#NATO#Propaganda

BAKMADAN GEÇME!