Propaganda girişimi iddiası! NATO yapımcılarla görüşüyor

The Guardian’ın haberine göre NATO’nun senaristler, yönetmenler ve yapımcılarla yürüttüğü bu görüşmeler, sanat yoluyla “propaganda” üretme girişimi olarak değerlendiriliyor.

İttifak’ın Los Angeles, Brüksel ve Paris’te üç ayrı toplantı gerçekleştirdiği, “samimi sohbet” olarak tanımlanan bu görüşmelerin haziran ayında Londra’da Writers’ Guild of Great Britain (WGGB) üyeleriyle devam edeceği belirtildi. Organizatörler, NATO’nun “işbirliği, uzlaşma ve ittifakların güçlendirilmesi” mesajının hikâyelere yansıması istediklerini ifade etti. Öte yandan bazı katılımcılar, sanatın savaş politikalarını destekleyecek şekilde kullanılmasından rahatsız olduklarını belirtti.